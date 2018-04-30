PUBG'de hile yapanların başı fena yandı!
PUBG, bilindiği üzere hilecilere karşı sert önlemler alan bir firma olarak tanınıyor. Her ay binlerce oyuncuyu hile kullandıkları için engelleyen firma, aynı zamanda bu hileleri satanların peşinde.
PlayerUnknown Battlegrounds (PUGB) dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunları arasında yer alıyor. Oyun aynı zamanda hilecilere ve hile tasarlayanlara karşı aldığı sert önlemlerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Çinli güvenlik yetkilileri tarafından PUBG'de hile hazırlayan 15 hacker göz altına alındı. Şu ana kadar 120 kişi bu suçlamalar yüzünden yakalandı.
Ancak bu 15 kişiye, PUBG Corp tarafından 6.24 milyon dolarlık dava açıldı. Firma adına açıklama yapan Ryan Rigney "25 Nisan'da gerçekleştirilen tutuklama olayları, PUBG'yi etkileyen hile ve hack programları yayınlayıp, bunları diğer oyunculara satanları kapsıyor. Üstelik bazı hile programlarında açılan arka kapı sayesinde, hackerlar oyuncuların verilerini topluyorlar. Eğer hile kullanıyorsanız, oyundan banlanmak tek korktuğunuz şey olmayabilir. Bu programlar sizin tüm kişisel verilerinizi ulaşıyor ve size zarar veriyor."
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