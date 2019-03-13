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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.03.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

PUBG'de gerçek para kazanma dönemi başlıyor!

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PUBG'de gerçek para kazanma dönemi başlıyor!

Oyun sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı kısa sürede başaran PUBG, oyuncularına para dağıtmaya hazırlanıyor. Ancak bir şartla: Önce hatayı bulacaksınız, sonra parayı alacaksınız! Peki ama nasıl?

PUBG, oyuncularına gerçek para dağıtmaya başlıyor. Ancak amaç, hataları oyunculardan destek alarak çabucak bulmak ve bu konuda desteğini esirgemeyen oyuncularını ödüllendirmek. PUBG, Oyuncu Yardım Paketi Testi için oyuncularının yardımlarını bekliyor. PUBG’nin resmi internet sitesi üzerinden verilen bilgilere göre, Oyuncu Yardım Paketi’ndeki hataları çözmek adına oyuncularla iş birliği yapmak isteyen oyun, yardımcı olmaya hevesli oyuncularına ödüller dağıtacak. 

Yapılan resmi açıklama ise şöyle:

Bir süre sonra uygulamaya başladığımız, görev yaptıkça ve özel etkinliklerde oyuna giriş yaptıkça ödül kazanmanızı sağlayan Oyuncu Yardım Paketi’yle sizleri tanıştırmıştık. Bu sistemde yaşanılan bazı hatalar bu sistemi geçici olarak kaldırmamız neden oldu.

Bu sistemi güncellemek için sıkı bir çalışma içerisindeyiz ve son halini test etmeye hazırız. 14 Mart tarihinden itibaren, oyuna giriş yapan tüm oyuncularımız Oyuncu Yardım Paketi ile geçici eşyalara, güncellenmiş sistemi test etmek amacıyla sahip olabilecek. Lütfen aşağıdaki özellikleri inceleyin:

Her zaman olduğu gibi teşekkürler ve geri dönüşleriniz bu önemli iyileştirmeleri ve gelecekte bu sistemi sizlere sunarken çok değerli olacak.

Test Tarihi:

Başlangıç: 14 Mart 13:00

Bitiş: 15 Mart 13:00

Ödülleri Almak İçin:

Lobiye giriş yapın

Sağ köşede konumlanmış Oyuncu Yardım Paketi butonuna basın

PUBGde gerçek para kazanma dönemi başlıyor

Ödüller

Deri Kapüşonlu (Beyaz) (14 Gün)

Turkuaz Haz – Kar98k (20 Gün)

Bengal Kaplanı – Paraşüt (14 Gün)

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