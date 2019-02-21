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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.02.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

PUBG zombi savaşı başladı, kan gövdeyi götürüyor!

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PUBG zombi savaşı başladı, kan gövdeyi götürüyor!

Resident Evil 2 evrenini PUBG evreniyle bütünleştiren PUBG Zombi modu büyük ses getirdi. Survive Till Dawn isimli modu oynamak için iOS ve Android güncellemenizi indirmeyi unutmayın. Peki PUBG Zombi modunda sizi neler bekliyor?

Güncellemeyi indirmenizle birlikte Resident Evil 2'de bulunan zombiler PUBG evrenini istila etmeye başlıyor. Yaratıkları öldürerek kendi kaynaklarını bulup oyunda gelişebiliyor, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Resident Evil 2 Treasures etkinliğinde ise pek çok yeni kostüm bulunuyor. Ayrıca yine bu tema kapsamında oyun içine ve ana menüye de özel müzikler eklendi.

Bu arada Arcade ve hızlı karşılaşmalarda Sanhok eklenmiş. Bunun yanı sıra kısıtlı bir süre için Survivor eklentisi de isminizde kullanılabilecek. Performans odaklı ise düşük donanımlı telefonlarda ortaya çıkan zemin hatasının giderilmesi, gölgelerin Ayarlar menüsünden kapatılabilmesi ve SMG ile saldırı silahlarının savaş modlarının iki kat cephane ile başlaması yenilikleri var.

PUBG ZOMBİ MODU VE GELECEK YENİLİKLER

Eklenen Zombiler: Oyuncular, Resident Evil 2‘den gelen zombilerle ve patronlarla dövüştüğünde yeni bir zaman sınırlı etkinlik modu Survive Till Dawn sizlerle

Eklenen Hava Durumu: Vikendi

Eklenen oyuncu alanları

Resident Evil 2 ana menü teması ve müziği eklendi

Sanhok artık Arcade’da mevcut – Quick match

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