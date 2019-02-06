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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.02.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

PUBG ve Fortnite şimdi yandı! Apex Legends ortalığı kasıp kavuruyor

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PUBG ve Fortnite şimdi yandı! Apex Legends ortalığı kasıp kavuruyor

Dünyanın önde gelen oyunlarından PUBG ve Fortnite tarafında soğuk duş etkisi yaratabilecek Apex Legends isimli oyun, gümbür gümbür geliyor. Ücretsiz dağılan oyunun daha yayınlanmasının üzerinden 8 saat geçmeden 1 milyon indirilme rakamına ulaşması şaşkınlık yarattı.

PUBG ve Fortnite tarzı bir oyun olan Apex Legends, yayınlandığı 8 saat içinde 1 milyondan fazla kez indirilince tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 8 saat gibi bir sürede kendi rekorunu kıran oyun, ücretsiz bir Battle Royale oyunu. Oyunun yapımcısı olan Respawn Entertainment'ın kurucusu Vince Zampella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyemedi ve ilk günden önemli bir başarı elde ettiklerini kaydetti.

Oyunu oynayanların yorumlarına bakıldığında ise Apex Legends'in olumlu yönlerinin öne çıktığı görülüyor. Oyunda şu an için sadece bir adet mod bulunuyor olsa da, oyuna olan ilginin bu şekilde devam etmesi halinde yeni modların geleceğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. 

PUBG ve Fortnite şimdi yandı Apex Legends ortalığı kasıp kavuruyor

Apex Legends'i indirmek için önce Origin uygulamasını bilgisayarınıza indirmelisiniz. Ardından varsa hesabınızla giriş yapın ya da hesap oluşturduktan sonra Origin hesabınıza girin. Sonrasında mağaza sayfasına girerek Apex Legends araması yapmanız halinde oyuna kolayca ulaşabilirsiniz. 

Oyunun ücretsiz olduğunun tekrar altını çizelim.

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