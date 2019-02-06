PUBG ve Fortnite şimdi yandı! Apex Legends ortalığı kasıp kavuruyor
Dünyanın önde gelen oyunlarından PUBG ve Fortnite tarafında soğuk duş etkisi yaratabilecek Apex Legends isimli oyun, gümbür gümbür geliyor. Ücretsiz dağılan oyunun daha yayınlanmasının üzerinden 8 saat geçmeden 1 milyon indirilme rakamına ulaşması şaşkınlık yarattı.
PUBG ve Fortnite tarzı bir oyun olan Apex Legends, yayınlandığı 8 saat içinde 1 milyondan fazla kez indirilince tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 8 saat gibi bir sürede kendi rekorunu kıran oyun, ücretsiz bir Battle Royale oyunu. Oyunun yapımcısı olan Respawn Entertainment'ın kurucusu Vince Zampella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyemedi ve ilk günden önemli bir başarı elde ettiklerini kaydetti.
Oyunu oynayanların yorumlarına bakıldığında ise Apex Legends'in olumlu yönlerinin öne çıktığı görülüyor. Oyunda şu an için sadece bir adet mod bulunuyor olsa da, oyuna olan ilginin bu şekilde devam etmesi halinde yeni modların geleceğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.
Apex Legends'i indirmek için önce Origin uygulamasını bilgisayarınıza indirmelisiniz. Ardından varsa hesabınızla giriş yapın ya da hesap oluşturduktan sonra Origin hesabınıza girin. Sonrasında mağaza sayfasına girerek Apex Legends araması yapmanız halinde oyuna kolayca ulaşabilirsiniz.
Oyunun ücretsiz olduğunun tekrar altını çizelim.
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