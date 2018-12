PUBG ve Fortnite için yolun sonu: Yasak geldi!

Çin'de Online Etik İnceleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, aralarında PUBG, Fortnite, Overwatch, League of Legends, H1Z1 ve World of Warcraft‘ın da bulunduğu toplamda 20 oyunun ülke genelinde oynanması yasaklandı.

Yaşanılan bu gelişmenin ardından bir takım açıklamalarda bulunan İnceleme Kurulu, söz konusu bu engellemelerin ana gerekçesi olarak oyunlarda yer alan genel şiddet unsurlarını gösterdi. Kurula göre, yasaklanan bu oyunlar gençleri şiddete ve olumsuz davranışlara doğru yöneltiyor.



İŞTE YASAKLANAN OYUNLARIN LİSTESİ

– Arena of Valor (Tencent)

– League of Legends (Riot)

– Blade & Soul (NCSOFT)

– Chu Liu Xiang (NetEase)

– Overwatch (Blizzard)

– Diablo (Blizzard)

– World of Warcraft (Blizzard)

– Westward Journey (NetEase)

– Code: Eva (Tencent)

– The Legent of Mir 3 (WeMade)

– Swords of Legends Online (Aurogon)

– PlayerUnknown’s Battleground (Bluehole)

– Fortnite (Epic)

– H1Z1 (Daybreak)

– Alliance of Valiant Arms (Red Duck)

– Ring of Elysium (Tencent)

– Paladins (Hi-Rez)

– Free Fire Battlegrounds (Garena)

– Knives Out (NetEase)

– Quantum Matrix (NetEase)