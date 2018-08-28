PUBG, telefonlara 100 milyondan fazla kez indirildi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
28.08.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

PUBG, telefonlara 100 milyondan fazla kez indirildi!

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PUBG, telefonlara 100 milyondan fazla kez indirildi!

Tencent and PUBG, PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile’ın (PUBG MOBILE) tanıtımından dört ay içerisinde (Çin, Japonya ve Kore hariç) 100 milyondan fazla kez indirildiğini açıkladı. Popüler oyunun mobil sürümü ilk kez 19 Mart 2018’de App Store ve Google Play’de uluslararası indirmeye açıldı ve en erişilebilir mobil oyun hâline geldi.

Oyun, ilk haftasında 100 ülkede en çok indirilen mobil oyun oldu. Bu istatistik ile bugüne kadar bu hıza erişebilen az sayıda oyundan birisi de olmayı başardı. PUBG MOBILE, kısa süre önce 14 milyon günlük aktif kullanıcıyı (DAU) geçti.

PUBG MOBILE Küresel Yayın Ekibi Genel Müdürü Vincent Wang, şöyle dedi: “Lightspeed ve Quantum Studios’taki kendini bu işe adamış geliştirme ekibimize teşekkür etmek istiyoruz, özellikle de dünyanın dört bir yanında tutkuları ve adanmışlıklarıyla bize ilham veren oyunculara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mobil oyun çıtasını yükseltmeye ve oyuncularımıza bu yıl içinde daha çok harika içerikler sunmaya devam edeceğiz.”

Tencent Games, yakın zamanda Paramount Pictures ile ortaklık kurarak, PUBG MOBILE için popüler film serisi Görevimiz Tehlike’nin son filmi olan “Mission: Impossible Yansımalar” ilhamlı oyun içi içerikler hazırlamıştı. İçerikler arasında serinin simgesel tema müziği, yeni teçhizatlar, yeni mücadeleler ve daha fazlası yer alıyor.

PUBG MOBILE, aralarında E3 2018, San Diego Comic-Com, Berlin’deki PUBG Global Invitational 2018, Endonezya’daki Garuda Kupası, Hong Kong Animation, Comics and Game Fuarı’nın da bulunduğu popüler tüketici etkinliklerinde oyuna hazır bir şekilde bekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı sürdürüyor.

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