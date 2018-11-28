PUBG tahtını resmen kaybetti! Artık en çok oynanan oyun...
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG, uzun süredir kral koltuğunda oturuyordu; ancak son yapılan analizlere göre büyük rakibi Fortnite, PUBG'yi kullanıcı sayısı bazında geçmeyi başardı. Peki PUBG neden geride kaldı? Bu Fortnite'ın başarısı mı yoksa PUBG'nin başarısızlığı mı?
Geçtiğimiz saatlerde açıklanan rakamlara göre Fortnite kullanıcı sayısı ile birlikte ezeli rakibi PUBG’yi yeniden geride bırakmayı başardığı açıklandı.
Çıkışını gerçekleştirdiği ilk yıldan Haziran 2018‘e olan döneme kadar toplamda 130 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Battle Royale oyunu, şimdi ise 200 milyon barajını aşarak PUBG ile olan rekabetine ağırlığını koymuş durumda.
Böylece Battle Royale tarzı Fortnite, çıkışından yaklaşık olarak 6 ay geçmesinden sonra oldukça büyük bir başarıya ulaşmıştı.
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