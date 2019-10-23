PUBG silahları ve özellikleri! Taarruz ve hafif makineli silahlar listesi

PUBG silahları için özellik bilgileri, oyun içerisinde sıkça ihtiyaç duyulan hususlar arasında yer almaktadır. Taarruz ve hafif makineli silahlar dışında tabancalar, pompalı tüfekler ve keskin nişancı tüfeklerinin de özelliklerine hakim olmak isteyen PUBG oyuncuları, internet üzerinden bu silahların özellikleri hakkında detayları araştırıyor. Peki, PUBG silahları ve özellikleri nelerdir? İşte, hasar, menzil ve atış sürati merak edilen PUBG silah özellikleri

PUBG TABANCALARI

Uçaktan indikten sonra heyecanla loot yaparken kesinlikle hayat kurtarıcı olabilmektedir. Oyun başında hayat kurtarıcı nitelik taşıyabilmektedir. Hasar olarak yüksekten düşüğe; R1895 , P1911 ve P92 şeklinde sıralanmaktadır. Her ne kadar hasarı yüksekte olsa R1895 çok yavaş mermi dolumu ile dezavantajlı sayılmaktadır.

- Glock ya da oyun içi adıyla P18C

Oyunda en seri ateş eden, ''Fire Rate'' denilen oranı en yüksek olan silahlar arasında yer almaktadır. ''Red Dot'' görüş desteği takılabiliyor ayrıca artık pistoller yarı yarıya daha hızlı çekiliyor yani aktif bir savaş anında merminiz bittiğinde veya ana silahı kullanmak istemeyip, ses vermek istemediğiniz anlarda acil durum silahı olarak taşımakta fayda var.

- P1911

Oldukça iri 45'lik mermi kullanması nedeniyle özellikle oyunun başlarında ölümcül bir silah. Düşük kapasitede şarjöre sahip P1911, orijinalinde Colt markasının yüz küsür yaşındaki M1911 A1 modelini temsil ediyor. Amerikan ordusunda onlarca yıl boyunca kullanılmış olan bu silah, bana kalırsa PUBG'nin en etkili tabancalarından biri. Evet, şarjör dezavantajı olsa da isabet ettirdiğiniz yeri güzelleştiren ve haritaya ilk atladığınızda kendinizi güvende hissettirecek bir silah kendisi.

- R1895/R45

İlk göz ağrımız Erangel haritasının biricik altı patları R1895, Miramar haritasında yerini modern bir yorumu olan, çoğu kişinin hoşlanmadığı R45'e bırakıyor. Bu iki tabancanın atış doğrulukları elbette P1911 ile karşılaştırılamaz. Hasar oranları aynı olsa da R1895 yedi mermi alırken ve 7.62 mm mermi türünü kullanırken R45, 45'lik mermi kullanıyor ve altı mermi kapasitesine sahip. R45'in avantajı hızlı şarjöt değişimi ve Red Dot Sight kullanılabilmesi olarak ön plana çıkıyor tabii.

PUBG POMPALI TÜFEKLERİ

S686 ve S1897 aynı güçteler ancak 686'nın menzili biraz daha geniş, üst segment olan S12K ise güç olarak onlardan biraz düşük ancak tüfek seriliğinde atışı ve kontrolü sayesinde birçok oyuncunun favori oyun sonu silahı.

- S686

Pompalı silahların mottosu bellidir. "Adam direkt tek atıyor, ben vuruyorum tek atmıyor, bu nasıl iş ya?" Hepimiz bunda hemfikiriz değil mi? Heh, işte halk diliyle "çifte" diyebileceğimiz S686 tam da bu sözün silahı. Aslında özellikle oyun başında loot aşamasının en etkili silahlarından biri. Reflekslerinizin iyiyse girdiğiniz eve pusup size sürpriz yapmaya çalışan bir oyuncuyu bile tek atışla yok etmeniz mümkün.

- S1897

Amerikan ordusunun zamanında kullandığı bir silah da Winchester Model 1897 idi. 1897'den 1957'ye kadar bir milyondan fazla üretildiği biliniyor. Ben her ne kadar S686'yı daha çok sevsem de 5 mermi kapasitesi sayesinde birçok oyuncu S1897 ile kendisini daha güvende hissediyor.

- S12K

İşte Kürşat'ın kişisel favorisi! Bu silahın diğer pompalı tüfeklerden farkı görece az olan geri tepmesi, atış hızı ve uzun şarjör kullanıldığında ölümcül hale gelen geri tepmesi. Mermi başına verdiği hasar diğer pompalı tüfeklerden daha az olsa da son derece etkili bir tüfek.

PUBG HAFİF MAKİNELİ TÜFEKLERİ

Hafif makineli tüfekler, taarruz tüfeklerine göre kontrolü daha rahat olduğu için spray ( belirli bir bölgeyi taramak ) yapması çok kolay. Bu silahlar, yakın mesafede karşınızdaki düşmanı kendinizden nefret ettirebileceğiniz bir kategori içerisinde yer alıyor. Güç sıralaması yapacak olursak; Tommy Gun > UMP9 > Vector > Micro UZI şeklinde bir sıralama yapabiliriz. Ancak geliştirebilirlik ve bulunabilirlik açısından oyun sonu savaşları için ikincil silahınız olarak yanınızda bir UMP9 taşımanızı tavsiye ederim. Uzatılmış Şarjör bu kategori için olmazsa olmaz bir geliştirme hatırlatmakta fayda var.

-Tommy Gun

Pek çok İkinci Dünya Savaşı'nın konu alındığı oyunlarla karşımıza çıkan ve sayısız kez bize Naziler'i yok etmemize yardımcı olan Thompson ya da Tommy Gun, PUBG'de benim en uzak durduğum ve en kullanışsız bulduğum silahlardan biri. Hafif makineli silahlar içinde en fazla hasara sahip olasa da atış doğruluğu konusunda bir türlü beni kendine çekemeyen Tommy Gun'a herhangi bir optik takmak da mümkün değil. Üç farklı eklentisi olsa da bulması pek kolay sayılmaz.

- Vector

KRISS markasının göz bebeği Vector'ün en büyük avantajı geri tepme oranının aşırı düşük olması ve bu sayede hem PUBG 'de hem de gerçekte atış kararlılığını ve isabeti artırması. 45'lik mermi ile doldurabildiğimiz bu silahın en kötü yanı ise ne yazık ki çok az mermi (13) alıyor olması ve hedefi tutturamadığımız her bir merminin sizi ölüme yaklaştırması. Aynı M416 gibi eklenti açısından bolca aparat takabilen Vector uzatılmış şarjör bulduğunuzda artan kapasitesi ile oyunun herhangi bir aşamasında çok can yakabiliyor.

PUBG TAARRUZ TÜFEKLERİ

- M416

Heckler & Koch'un PUBG'deki bir diğer silahı da M4'ü baz alarak ürettiği HK416. Oyundaki adı ile M416, atış doğruluğu olarak oldukça sevdiğimiz ve sürekli SCAR'a tercih edip etmemem gerektiği konusunda düşündüğüm bir silah. Her türlü eklentiyi bünyesinde barındırabilen M416 yakın ve orta mesafeli çatışmalarda, özellikle son 2-3 harita kapanmasında oldukça etkili olabiliyor. Klasik olarak 30 mermi alabilirken uzatılmış şarjör sayesinde 40 mermiye kadar kapasitesini çıkarabiliyor ve 5.56 mm mermi kullanıyor.

- AUG A3

Steyr AUG hizmette 40 yılı geride bıraktı ve halen gelecekten gelmiş gibi gözüken bir silah. Yıllar boyu onlarca FPS ve MMOFPS oyununda karşımıza çıkan AUG, PUBG'de de bizi yalnız bırakmadı. Oyundaki taarruz tüfekleri arasında en hızlı mermi çıkış hızına sahip olan AUG, dipçik eklentisi dışında bütün eklentilere sahip olmakla beraber, 5.56 mm mermi kullanıyor. Şimdilik sadece Airdrop'ta bulunabilen AUG A3, Groza kadar olmasa da oyunun aranan silahlarından birisi.

PUBG KESKİN NİŞANCI TÜFEKLERİ

- M24

Sadece airdrop ile elde edilebilen bir başka keskin nişancı tüfeği olan M24, 7.62 mm mermi kullanıyor ve oyunda AWM'den sonra en çok hasar veren keskin nişancı tüfeği olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek sayılabilecek bir mermi çıkış hızı olsa da, bu konuda her yerde bulunabilen Mini 14 gibi rakiplerinin gerisinde, beşinci sırada yer alıyor. Yine de atış doğruluğu ve menzil olarak son derece etkili olan bir silah. Kar98 ve AWM arasındaki boşluğu rahatlıkla doldurabiliyor.

- Win94

Keskin nişancı dürbünü kullanmayan keskin nişancı tüfeği. Nasıl olur demeyin, Win94 o kadar "buglu" gibi hissettiren bir silah ki gez-göz-arpacık ile hedefte tuttuğunuz herhangi bir düşmanı saçma mesafelerden indirebiliyor. Mermi askılığı dışında herhangi bir eklenti takamayan Win94 kullanması zor ve headshot dışında kullanışsız olsa bile, kill tahmini olarak en iyi silahlardan biri. Hasar oranı olarak Kar98'den hemen sonra gelen Win94 usta ellerde son derece etkili.

-M249

Makineli tüfekler aslında taarruz tüfeklerine oranla daha yüksek bir atış oranına ve mermi hasarına sahip olan, ancak menzili ve cephane taşıma kapasitesi açısından kullanıcısına dezavantaj yaratan silahlardır. LMG(Light Machine Gun)'lerin göz ardı edilemeyecek kadar büyük mermi kapasiteleri olsa da, bu kurşunları çok seri atıyorlar ve göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Bu, onların kullanışlılıklarını çarpıcı bir şekilde sınırlıyor.

PUBG MERMİLERİ

.300 Magnum = AWM

.45 ACP = P1911, Tommy Gun, Vector

12 Gauge = S1897, S686, S12K

5.56mm = M16A4, M416, SCAR-L

7.62mm = AKM, Kar98k, M24, R1895, SKS

9mm = Micro UZI, P92, UMP9, VSS

Ok = Yaylı Tüfek