PUBG Sezon 6 - Survivor Pass: Shakedown oyun konsollarına geldi!

Karakin adası, Afrika’nın kuzey kıyısında yer alan, şimdiye kadarki en küçük ama en mücadele dolu harita olarak göze çarpıyor. Oyuncular bu yeni haritayla daha önce deneyimlemedikleri binalara giriş yollarını, kurşunlardan etkilenen duvarları ve rakibini ele geçirmek için kazılan yeraltı tünellerini keşfedecekler.

Oyuncuların Karakin’in hikayesini keşfetmelerine yardımcı olmak için Survivor Pass: Shakedown, oyunculara mücadelelerden ve görevlerden sonra edinecekleri düzinelerce yeni skin ve ifade sunuyor.



Karakin denizden yükselirken Vikendi güzel bir uyku çekmek için kısa bir kış uykusuna dalacak.