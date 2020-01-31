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Teknoloji
Haber Giriş: 31.01.2020 - 08:48,Son Güncelleme:/

PUBG Sezon 6 - Survivor Pass: Shakedown oyun konsollarına geldi!

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PUBG Sezon 6 - Survivor Pass: Shakedown oyun konsollarına geldi!

PUBG Sezon 6 ve Survivor Pass: Shakedown artık konsollarda! Yeni sezon 2x2 boyutundaki Karakin haritasıyla başlıyor.

Karakin adası, Afrika’nın kuzey kıyısında yer alan, şimdiye kadarki en küçük ama en mücadele dolu harita olarak göze çarpıyor. Oyuncular bu yeni haritayla daha önce deneyimlemedikleri binalara giriş yollarını, kurşunlardan etkilenen duvarları ve rakibini ele geçirmek için kazılan yeraltı tünellerini keşfedecekler.

Oyuncuların Karakin’in hikayesini keşfetmelerine yardımcı olmak için Survivor Pass: Shakedown, oyunculara mücadelelerden ve görevlerden sonra edinecekleri düzinelerce yeni skin ve ifade sunuyor. 

PUBG Sezon 6 - Survivor Pass: Shakedown oyun konsollarına geldi

Karakin denizden yükselirken Vikendi güzel bir uyku çekmek için kısa bir kış uykusuna dalacak. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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