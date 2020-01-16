PUBG Sezon 6 Karakin haritasında başlıyor

Oyuncular böylelikle yeni haritayla binalara giriş noktası açabilirler, duvarlara mermi izleri bırakabilirler ve düşmanları devirmek veya onlardan saklanmak için yer altı tünellerine girebilirler. Yeni eklenen Siyah Bölge oyuna bambaşka bir dinamik kazandırıyor; oyuncuların bir füze saldırısının altında kalmalarını önleyip güvenli sandıkları binalardan çıkmalarına zorluyor.

Yeni haritanın eşleştirme süresine etki etmemesini sağlamak için dönüşümlü harita sistemi devreye girecek. Dönüşümlü sistem periyodik olarak kalıcı olmayan haritalar sunacak. İlk dönüşümde ise Karakin, Vikendi haritasının yerini alacak.

Sezon ilerledikçe oyuncular yeni Panzerfaust roketini ve Siyah Alan ile ile ilgili gelişmeleri gözlemleyebilecekler.

Oynanış güncellemelerine ek olarak Survivor Pass, yeni ödüller, görevler ve gelişmiş sistemleri oyuna ekliyor. Survivor Pass: Shakedown, oyuncuları yeni adanın temasına uygun olarak kıyafet ve silahlarla ödüllendirecek. Tenebres kaçakçılarının, gizemli Rapture Squad’inin ve bu sezon hikayesinin yeni kostümlerini kuşanma zamanı başlıyor.

Tüm bunlar ve daha fazlası 6.1 Güncellemesi ile 22 Ocak tarihinde PC canlı sunucularına, kısa bir süre sonra ise konsollara geliyor.