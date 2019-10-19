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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.10.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

PUBG Sezon 5 Miramar güncellemeleri ve Survivor Pass: Badlands ile geliyor

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PUBG Sezon 5 Miramar güncellemeleri ve Survivor Pass: Badlands ile geliyor

PUBG Corporation sıradaki dönemsel içeriğini açıkladı; Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands! Yeni sezon, haritadaki nesneler, arazi ve loot güncellemeleri ile sabit nişan dürbünlü ve haritaya özel Win94 tüfeği dahil olmak üzere Miramar'da iyileştirmeler sunan 5.1 Güncellemesi ile başlıyor.

Oyuncular artık takım arkadaşlarına yardım etmenin ve eşya fırlatma mekaniği ile düşmanlarını devirmenin yeni bir yoluna sahip olacak. Takım arkadaşlarınıza ihtiyaç olduğunda enerji içeceğini fırlatabilir ya da risk alıp kalan son kişiyi ustalıkla hesaplanmış bir tava fırlatışı ile deviriebilirsiniz.

Oyun güncellemelerine ek olarak, Survivor Pass yeni ödüller, görevler ve gelişmiş sistemler ile geri döndü. Survivor Pass: Badlands, oyuncuları zorlu çöl hayatı ve eski sakinlerinden esinlenilmiş temaya sahip kıyafetler ve silah kaplamalarıyla ödüllendiriyor. 

Tüm bunlar ve daha fazlası, Güncelleme 5.1 23 Ekim’de PC canlı sunucularına ve 29 Ekim’de konsol canlı sunucularına ulaştığında erişilebilir olacak. Aksiyonu hemen yaşamak isteyenler için ise PC Test Sunucusu açılmış durumda.

Güncelleme notlarına ayrıntılı olarak pubg.com/tr/2019/10/16/pc-guncelleme-5-1-simdi-test-sunucusunda/ adresinden bakabilirsiniz.

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