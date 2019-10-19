PUBG Sezon 5 Miramar güncellemeleri ve Survivor Pass: Badlands ile geliyor
PUBG Corporation sıradaki dönemsel içeriğini açıkladı; Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands! Yeni sezon, haritadaki nesneler, arazi ve loot güncellemeleri ile sabit nişan dürbünlü ve haritaya özel Win94 tüfeği dahil olmak üzere Miramar'da iyileştirmeler sunan 5.1 Güncellemesi ile başlıyor.
Oyuncular artık takım arkadaşlarına yardım etmenin ve eşya fırlatma mekaniği ile düşmanlarını devirmenin yeni bir yoluna sahip olacak. Takım arkadaşlarınıza ihtiyaç olduğunda enerji içeceğini fırlatabilir ya da risk alıp kalan son kişiyi ustalıkla hesaplanmış bir tava fırlatışı ile deviriebilirsiniz.
Oyun güncellemelerine ek olarak, Survivor Pass yeni ödüller, görevler ve gelişmiş sistemler ile geri döndü. Survivor Pass: Badlands, oyuncuları zorlu çöl hayatı ve eski sakinlerinden esinlenilmiş temaya sahip kıyafetler ve silah kaplamalarıyla ödüllendiriyor.
Tüm bunlar ve daha fazlası, Güncelleme 5.1 23 Ekim’de PC canlı sunucularına ve 29 Ekim’de konsol canlı sunucularına ulaştığında erişilebilir olacak. Aksiyonu hemen yaşamak isteyenler için ise PC Test Sunucusu açılmış durumda.
Güncelleme notlarına ayrıntılı olarak pubg.com/tr/2019/10/16/pc-guncelleme-5-1-simdi-test-sunucusunda/ adresinden bakabilirsiniz.
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