PUBG Season 4, şimdi de PS4 ve Xbox One için yayında
Dün itibarıyla PUBG’nin ilk ve en ikonik haritasına çarpıcı bir görünüm kazandıran Erangel Görsel Güncelleştirmesi’nin de yer aldığı PUBG SEASON 4, PlayStation 4 ve Xbox One’da da oynanabilir durumda.
Konsoldaki SEASON 4 ayrıca, sezondan en iyi şekilde yararlanmak isteyen oyunculara benzersiz görevler ve ödüller sağlayan Survivor Pass 4: AFTERMATH'ı da tanıttı.
PUBG Corporation, daha hızlı konsol güncellemeleriyle oyuncu tabanı arasında daha birleşik bir deneyim yaratma yolunda adımlar atmaya devam ediyor. Konsol oyuncuları, artık PC'ye çıktıktan en geç iki hafta sonra yeni çıkan içeriğe ulaşabilecekler. Konsol için SEASON 4 ile başlayarak, oyundaki bütün oyun içi içerik konsollar arasında da dağıtılarak oyunun her platformda yanı hızda ilerlemesine imkan sunulacak.
SEASON 4'te oyuncular, Askeri Üs, Mylta Power, Taş Ocağı, Konak, Cezaevi ve diğer çeşitli arazi değişiklikleri de dahil olmak üzere Erangel'in birçok yönüne ilişkin önemli güncellemeleri görecekler. Görsel güncelleme ayrıca siperler, patlama izleri, kamuflaj ağları, engeller gibi bir çok geliştirme sunuyor. Direk ve barikatlar gibi tahrip edilebilir nesnelerin yanında Erangel'e “Bulutlu” hava durumu eklendi.
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