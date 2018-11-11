PUBG PlayStation 4'e ne zaman geliyor? İşte o tarih
Dünyayı kasıp kavuran popüler oyun PUBG sonunda PlayStation 4'lere de geliyor. Peki ne zaman? İşte o tarih...
PUBG, 8 Aralık'tan itibaren PS4 kullanıcılarını da bünyesine katacak. PUBG'nin 8 Aralık'ta piyasaya sürüleceğini 9 Kasım Cuma günü Amazon'un listeleme seçeneklerinden keşfeden Twitter kullanıcısı Wario64, daha önce de birçok bilgiyi ortaya çıkarmasıyla sektöre ün salmış bir kullanıcı.
Wario64'ün bu bilgiyi ortaya çıkarması ve Twitter hesabından paylaşmasının ardından tahmin edileceği gibi Amazon tarafından siteden kaldırıldı.
Playstation sunucularında PUBG hakkında verilere rastlanması, PUBG'nin Kore Oyun Kurulu'nda PS4 skorlarına rastlanması ve PUBG'nin yapımcısı Bluehole şirketinin Sony ile görüşmeler yaptığını açıklamasının ardından Amazon'da PUBG'nin 8 Aralık'ta The Game Awards 2018'den bir gün sonra piyasaya çıktığı bilgisinin doğru olabilme ihtimali oldukça yüksek duruyor.
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