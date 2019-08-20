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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.08.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

PUBG oyuncuları için sürpriz konsol güncellemesi

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PUBG oyuncuları için sürpriz konsol güncellemesi

PUBG Corporation, yayınlayacağı yeni bir güncelleme ile konsollara; platformlar arası oynanış, daha hızlı güncellemeler ve Erangel Görsel Güncellemesi’ni getiriyor

Daha büyük bir oyuncu havuzunun kilidini açacak olan Cross Network Play konsol oyuncuları için daha kısa bekleme süreleri sağlayacak ve daha birleşik bir PUBG deneyimi yaratacak. Cross Network Play öncelikle Eylül ayının sonunda açık test sunucusunda yayınlanacak ardından ekim ayının başındaki esas sunucuda başlatılacak. 

Cross Network Play'e ek olarak, PUBG Corporation daha hızlı konsol güncellemeleriyle bütünsel bir deneyim oluşturma yolunda bir adım daha atıyor. Konsol oyuncuları artık PC versiyonu çıktıktan sonraki iki hafta içinde güncellemelere kavuşarak her zamankinden daha erken bir zamanda içeriğe dalabilecek. Konsol için 27 Ağustos'ta yayımlanacak PUBG SEASON 4 ile başlayacak bu yenilik ile oyundaki tüm güncellemeler bütün platformlarla eşit hale gelecek. tüm oyun içeriği tüm platformlarda yakalanacak ve hizalanacak. Sonraki tüm konsol güncellemeleri PC’de yayınlanmasından iki hafta sonra sunulacak. 

PUBG Corporation Konso Bölüm Başkanı Ashley Youngsun Nam, “Konsol topluluğumuz, oyunun konsol versiyonunu çıkışından bu yana sonsuz destek sağladı. Biz de onlara sürekli iyileştirmeler ve zengin içerikli yeni güncellemelerle daha etkili deneyimler sunmayı taahhüt ediyoruz” dedi. "Cross Network Play ve daha hızlı konsol güncellemeleri ile daha entegre bir deneyim oluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Daha da önemlisi, konsol topluluğumuz nihayet en çok istenen iki özelliğe sahip olacaklar.” 

PUBG SEASON 4, 27 Ağustos'ta konsola geldiğinde, PUBG’nin ilk ve en ikonik haritasına çarpıcı bir görünüm kazandıran Erangel Görsel Güncelleştirmesi de içerisinde bulunacak. Klasik harita şimdi yeni bina stilleri, daha gerçekçi manzaralar ve arazi, adanın tarihi ile ilgili ipuçları ve haritadaki bazı değiştirilmiş alanlar ile oyuncuların daha önce hiç olmadığı gibi savaş alanlarını keşfetmelerini sağlıyor. 

Konsol için PUBG SEASON 4 ayrıca, sezondan en iyi şekilde yararlanmak isteyen oyunculara benzersiz görevler ve ödüller sunan Survivor Pass 4: AFTERMATH'i de sunuyor. Kooperatif görevler adı verilen yeni gelişim mekaniği oyuncuların belli başarımları birlikte aşmasına ve yeni hediyeler açmasına imkan sunacak.

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