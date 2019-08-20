PUBG oyuncuları için sürpriz konsol güncellemesi

Daha büyük bir oyuncu havuzunun kilidini açacak olan Cross Network Play konsol oyuncuları için daha kısa bekleme süreleri sağlayacak ve daha birleşik bir PUBG deneyimi yaratacak. Cross Network Play öncelikle Eylül ayının sonunda açık test sunucusunda yayınlanacak ardından ekim ayının başındaki esas sunucuda başlatılacak.

Cross Network Play'e ek olarak, PUBG Corporation daha hızlı konsol güncellemeleriyle bütünsel bir deneyim oluşturma yolunda bir adım daha atıyor. Konsol oyuncuları artık PC versiyonu çıktıktan sonraki iki hafta içinde güncellemelere kavuşarak her zamankinden daha erken bir zamanda içeriğe dalabilecek. Konsol için 27 Ağustos'ta yayımlanacak PUBG SEASON 4 ile başlayacak bu yenilik ile oyundaki tüm güncellemeler bütün platformlarla eşit hale gelecek. tüm oyun içeriği tüm platformlarda yakalanacak ve hizalanacak. Sonraki tüm konsol güncellemeleri PC’de yayınlanmasından iki hafta sonra sunulacak.

PUBG Corporation Konso Bölüm Başkanı Ashley Youngsun Nam, “Konsol topluluğumuz, oyunun konsol versiyonunu çıkışından bu yana sonsuz destek sağladı. Biz de onlara sürekli iyileştirmeler ve zengin içerikli yeni güncellemelerle daha etkili deneyimler sunmayı taahhüt ediyoruz” dedi. "Cross Network Play ve daha hızlı konsol güncellemeleri ile daha entegre bir deneyim oluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Daha da önemlisi, konsol topluluğumuz nihayet en çok istenen iki özelliğe sahip olacaklar.”

PUBG SEASON 4, 27 Ağustos'ta konsola geldiğinde, PUBG’nin ilk ve en ikonik haritasına çarpıcı bir görünüm kazandıran Erangel Görsel Güncelleştirmesi de içerisinde bulunacak. Klasik harita şimdi yeni bina stilleri, daha gerçekçi manzaralar ve arazi, adanın tarihi ile ilgili ipuçları ve haritadaki bazı değiştirilmiş alanlar ile oyuncuların daha önce hiç olmadığı gibi savaş alanlarını keşfetmelerini sağlıyor.

Konsol için PUBG SEASON 4 ayrıca, sezondan en iyi şekilde yararlanmak isteyen oyunculara benzersiz görevler ve ödüller sunan Survivor Pass 4: AFTERMATH'i de sunuyor. Kooperatif görevler adı verilen yeni gelişim mekaniği oyuncuların belli başarımları birlikte aşmasına ve yeni hediyeler açmasına imkan sunacak.