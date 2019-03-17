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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.03.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

PUBG oynarken tutuklandı! Sebebi ise...

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PUBG oynarken tutuklandı! Sebebi ise...

Dünyayı kasıp kavuran PUBG, bu kez oynayanların başını yaktı. Sebebi ise oldukça ilginç; zira Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir süredir PUBG oynamak yasak. Bu kurala uymayanlar ise yaka paça göz altına alınıyor. Yaşanan son olayda da PUBG oynadığı tespit edilen 16 kişi tutuklandı.

PUBG'yi özellikle çocuk yaşta olanlar ağırlıklı olarak oynuyor. Bu da bazı ülkelerde otoriteleri rahatsız ediyor. Saatlerce oyunun başından kalkmayan çocuklarını PUBG'den ayırmaya çalışan ebeveynler bir yana, Hindistan bu konuda daha katı bir tutum sergiliyor. Oyunu oynayan çocuklar üzerinde davranışsal bozuklukların görüldüğünü düşünen yönetim, Gujarat eyaletinde bir süredir bu oyun nezdinde yasak uyguluyor. 

PUBG Mobile oynaya devam eden ve yasağa aldırmayan 16 üniversite öğrencisi ise geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Indian Express'te yayınlanan habere göre kefaletleri ödenerek serbest bırakılan öğrenciler, uygulamayı telefondan kaldırmış durumda.

Hindistan'da uygulanan PUBG yasağı ülke çapında eleştiriliyor ve yasağın bir an önce kaldırılması isteniyor. 

General Mobile GM 9 Go sahneye çıktıGeneral Mobile'ın Android Go işletim sistemi altında çalışan yeni giriş seviyesi telefonu GM 9 Pro Mobil Dünya Kongresi'nde duyuruldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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