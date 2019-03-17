PUBG oynarken tutuklandı! Sebebi ise...
Dünyayı kasıp kavuran PUBG, bu kez oynayanların başını yaktı. Sebebi ise oldukça ilginç; zira Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir süredir PUBG oynamak yasak. Bu kurala uymayanlar ise yaka paça göz altına alınıyor. Yaşanan son olayda da PUBG oynadığı tespit edilen 16 kişi tutuklandı.
PUBG'yi özellikle çocuk yaşta olanlar ağırlıklı olarak oynuyor. Bu da bazı ülkelerde otoriteleri rahatsız ediyor. Saatlerce oyunun başından kalkmayan çocuklarını PUBG'den ayırmaya çalışan ebeveynler bir yana, Hindistan bu konuda daha katı bir tutum sergiliyor. Oyunu oynayan çocuklar üzerinde davranışsal bozuklukların görüldüğünü düşünen yönetim, Gujarat eyaletinde bir süredir bu oyun nezdinde yasak uyguluyor.
PUBG Mobile oynaya devam eden ve yasağa aldırmayan 16 üniversite öğrencisi ise geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Indian Express'te yayınlanan habere göre kefaletleri ödenerek serbest bırakılan öğrenciler, uygulamayı telefondan kaldırmış durumda.
Hindistan'da uygulanan PUBG yasağı ülke çapında eleştiriliyor ve yasağın bir an önce kaldırılması isteniyor.
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