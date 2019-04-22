PUBG Orta Çağ savaşları başlıyor! İşte karşınızda Mordhau
Dünyayı kasıp kavuran ve yayınlandığı günden bu yana oyunculardan giderek artan şekilde yoğun ilgi gören PUBG, son teknolojiyi kullanan bir grup kişinin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. PUBG'nin orta çağda geçen sürümü olarak da belirtebileceğimiz apayrı bir oyun olan Mordhau ise Battle Royale tarzı bir oyun ve 29 Nisan'da ilk kez oyuncuların karşısına çıkacak. Peki yeni oyunda bizi neler bekliyor?
Mordhau'nun ilk video görüntüsü yayında. Videoda oyuna yakından baktığımızda oyunun oynanış olarak Mount and Blade'i fazlasıyla andırdığı dikkat çekerken, diğer yandan oyununun aslında 2016 yılından beridir geliştirilmekte olduğu biliniyor. Bir Kickstarter projesi olarak ilk kez gün yüzüne çıkan Mordhau nihayet Steam üzerinden 29 Nisan'da yayınlanıyor.
PUBG'ye benzer bir yapıya sahip olsa da oyunun dinamikleri hayli farklı olacak gibi görünüyor. Mordhau'da oyuncular kendilerini daha kanlı bir savaşın ortasında bulacak. Oyunda aynı anda 64 kişi birbiriyle mücadele edebilecek. Sistem gereksinimleri de belli olan oyunu yüksek performansla oynamak için 16 GB RAM gerekiyor ve tercihen ekran kartının da Nvidia GTX 1060 olmasında sonsuz fayda var.
Orta Çağ'da geçen böylesi bir mücadeleyi milyonlarca oyuncuya sunacak olan Mordhau'nun büyük ilgi görmesi bekleniyor. İsterseniz sözü fazla uzatmadan oyunun ilk resmi görüntüleriyle sizi baş başa bırakalım:
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