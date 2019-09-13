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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

PUBG oyunu nedir, PUBG nasıl oynanır?

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PUBG oyunu nedir, PUBG nasıl oynanır?

Gündemde çeşitli haberlerle adı geçen bilgisayar oyunu olan PUBG internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Hem mobil olarak telefonlarda hem bilgisayar versiyonu olarak oynan oyun, ayrıca oyun içi sesli konuşma imkanı da sağlıyor.

PUBG oyunun üç farklı sürümü mevcut. Bunlar Telefonlarda olan mobil sürümü, bilgisayarda PC sürümü ve gene bilgisayarlarda deseklenen fakat daha düşük grafik özelliklerine sahip olan PUBG Lite versiyonu..

Oyunun popüler olması ile birlikte çıkan haberlerden dolayı PUBG nedir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve internette aranan konular arasındaki yerini alıyor.

PUBG oyunun tüm versiyonlarında oyun içi sesli konuşma özelliği ile birlikte hem oyun oynanıyor hem de aynı zamanda sohbet edilebiliyor.

Survivor oyunu olarak nitelendirilen bilgisayar oyununda amaç hayatta kalmak. Bir savaş oyunu PUBG, bir uçaktan haritada istediğiniz bölgeye atlanarak başlıyor. Haritada düştüğünüz bölgede bulunan evlerde mevcut olan silahlarla ve mühimmatlar ile güçlendiğiniz oyunda, haritada düşmanlarla karşılaşıyorşunuz. Hem iki kişi aynı takımda hem de dört kişilik takımlar halinde oynan oyun son yılların popüler bilgisayar oyunları arasındaki yerini alıyor

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