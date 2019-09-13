PUBG oyunu nedir, PUBG nasıl oynanır?
Gündemde çeşitli haberlerle adı geçen bilgisayar oyunu olan PUBG internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Hem mobil olarak telefonlarda hem bilgisayar versiyonu olarak oynan oyun, ayrıca oyun içi sesli konuşma imkanı da sağlıyor.
PUBG oyunun üç farklı sürümü mevcut. Bunlar Telefonlarda olan mobil sürümü, bilgisayarda PC sürümü ve gene bilgisayarlarda deseklenen fakat daha düşük grafik özelliklerine sahip olan PUBG Lite versiyonu..
Oyunun popüler olması ile birlikte çıkan haberlerden dolayı PUBG nedir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve internette aranan konular arasındaki yerini alıyor.
PUBG oyunun tüm versiyonlarında oyun içi sesli konuşma özelliği ile birlikte hem oyun oynanıyor hem de aynı zamanda sohbet edilebiliyor.
Survivor oyunu olarak nitelendirilen bilgisayar oyununda amaç hayatta kalmak. Bir savaş oyunu PUBG, bir uçaktan haritada istediğiniz bölgeye atlanarak başlıyor. Haritada düştüğünüz bölgede bulunan evlerde mevcut olan silahlarla ve mühimmatlar ile güçlendiğiniz oyunda, haritada düşmanlarla karşılaşıyorşunuz. Hem iki kişi aynı takımda hem de dört kişilik takımlar halinde oynan oyun son yılların popüler bilgisayar oyunları arasındaki yerini alıyor
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