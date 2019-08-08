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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.08.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

PUBG Nations Cup yayıncı kadrosu ve yayın saatleri belli oldu

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PUBG Nations Cup yayıncı kadrosu ve yayın saatleri belli oldu

PUBG Corporation, bu hafta sonuna doğru Güney Kore’de Seul’de gerçekleşecek olan PUBG Nations Cup’ın yayıncı ve analistlerini açıkladı.

İngilizce dilde an ve an yayın sunum yapacak olan isimler:

Richard “The Simms” Simms
Lauren “Pansy” Scott
Michael “Porosaurus” Navarro
James “Matrym” Oates
Clinton “Paperthin” Bader
Jake “Zenox” Brander

Yayıncılara, her yarışma turundan sonra maç öncesi ve sonrası ünlü analistler eşlik edecek. Yayınlar boyunca katkı sağlayacak isimler: 

James “Kaelaris” Carrol
Martin “Avnqr” Goeth
Michael “Hypoc” Robins
Patrick “Frosz” Lu

Hatırlatma olarak izleyiciler, PUBG Nations Cup heyecanına şu adresten dahil olabilirler: https://www.watch.pubgesports.com/ 

9-11 Ağustos tarihleri arasında Türkiye saati ile 10:30’da seremoninin, 11:00 itibariyle de maçların tadını çıkartabilir. 

PUBG Nations Cup’ta Dünya’nın en iyi PUBG oyuncuları ve takımları, 9-11 Ağustos tarihleri arasında Jangchung Arena'da kendi uluslarını temsilen 500.000 dolarlık bir ödül havuzu için mücadele edecekler. Dünyanın dört bir yanındaki hayranların onları desteklemesiyle, PUBG Nations Cup kupasını kaldırma onuruna erişmek için tüm yıldızlar Seul'de toplanacak. 

Beş kıtadan toplam 16 takım (Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya) Seul'de temsilen dünyanın en iyi PUBG yetenekleri bir araya geliyor. Her ülkeden katılımcılar, ülkelere özgü yöntemler aracılığıyla seçildi. Turnuva boyunca 16 takım, heyecanın bir parçası olarak dört yıldız oyuncusuyla birlikte üç gün boyunca günde beş maç oynayarak puan kazanmaya çalışacak.

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