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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.07.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

PUBG Nations Cup takım kadroları açıklandı

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PUBG Nations Cup takım kadroları açıklandı

9-11 Ağustos tarihleri arasında PUBG’nin Güney Kore’deki küresel etkinliği için takımlar belirlendi.

PUBG Corporation’ın 9-11 Ağustos tarihlerinde Güney Kore’nin Seul’deki Jangchung Arena’da gerçekleşmesi planlanan Nations Cup etkinliği öncesinde, 16 takımın her biri için tam kadrolar açıklandı. Diğer uluslararası spor etkinliklerine benzer şekilde, en iyi PUBG profesyonelleri 500.000 $ 'lık ödül havuzundan pay almak için ülkeleri temsil etmek üzere seçildiler.

Listedeki açıklamaya ek olarak firma, oyunun hatırası olarak hazırlanan bir skin olan PUBG Nations Cup Pan'ı da açıkladı. Debossed Nations Cup logolu sınırlı sayıda hazırlanan Pan, 31 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında 9.99 dolara satın alınabilecek.

Nations Cupda yarışan 16 takımın son kadrosu şöyle:   

Arjantin Ernzxr (BitLoft Esports)SzylzEN (BitLoft Esports)RiboxD (Team Singularity)p0me (Team Singularity)Koç: Patt (Piantaos Gaming) 

Avusturya luke12 (Athletico)Zoidm8 (Athletico)Insight (Incognito)Jouxy (Incognito)Koç: Nutshot (Team Immunity)   

Brezilya rogiwOw (FURIA Esports)Rdnx (FURIA Esports)and1FPS (Red Canids Kalunga)rustyzera (Red Canids Kalunga)Koç: Nananga (Black Dragons)   

KanadaKaymind (Cloud9)DrasseL (Ghost Gaming)Meluke (Tempo Storm)Moody (Team Envy)Koç: Didz (Lazarus)   

ÇinGODV (Four Angry Men) Summer (VC Gaming)Mad98 (ARK.GAME TEAM) Dec12th (Black Ananas)Koç: Cameal (AMY Spacetime)   

Finlandiya Sambty (Team Liquid)Tiikzu (Winstrike)Mxey (Faze Clan)Jembty (Team Liquid)Koç: Skuijke (ENCE)   

Almanya UdyrMayFire (G2 Esports)Caint (G2 Esports)Braexco (G2 Esports)ItzzchrizZ (G2 Esports)Koç: CupofMagic (ALTERNATE aTTaX)   

JaponyaDep (Crest Gaming Xanadu)CiNVe (SunSister Suicider's)SSeeS (DetonatioN Gaming White)gabha (SunSister Suicider's)Koç: DMM GAMES   

Rusya ADOUZ1E (Natus Vincere)ubah (Faze Clan)ceh9 (Natus Vincere)Kemba7 (CrowCrowd)Koç: Dyrem (Reciprocity)   

Güney Kore Pio (Gen.G)Inonix (DPG danawa)Loki (Gen.G)Aqua5 (DeToNator)Koç: SeungHu Bae (Gen.G)   

Tayland Thanawat (Armory Gaming)DUCKMANZ (Armory Gaming)MinORu (MiTH)shippyS (Tokio Striker) Koç: Voo (MiTH )   

Türkiye Mertgungor (Digital Athletics)ABeautifulDeath (Digital Athletics)SIXMO (Digital Athletics)Iroh (Digital Athletics)Koç: Dr1LL (Digital Athletics)   

İngiltereRealzx (Pittsburgh Knights)mykLe (Team SoloMid)vard (Ninjas in Pyjamas)MiracU (Ninjas in Pyjamas)Koç: microstar (Tempo Storm)    

ABDSharky (Tempo Storm)Zanpah (Tempo Storm)Valliate (SpaceStation Gaming)Bahawaka (SpaceStation Gaming)Koç: Jabroni (Ghost Gaming)   

VietnamSapauu (Sky Gaming Daklak)Nhism (Refund Gaming)Leviz (Divine Esports)Basill (Cerberus Esports)Koç: DjChip (Refund Gaming)   

Çin Tapei SR (ahq eSports Club)ChiaWei1031 (GEX)Milk (ahq eSports Club)Leo (MP5) Koç: AfteR (Ahq eSports Club) 

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