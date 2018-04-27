PUBG Mobile'e yepyeni bir güncelleme daha!
PC ve konsol oyunları ile oldukça popüler olan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) geçtiğimiz aylarda mobil sürümünü çıkarmıştı. Mobil sürümünün çıkması ile birlikte oyun burada da büyük başarılar elde etti. Bu başarısını devam ettirmek isteyen PUBG, mobil sürümünü güncelledi.
Diğer platformlara göre mobil sürümünde daha kısıtlı bir oyun imkanı sunan PUBG, bu sürümünü de geliştirdi. iPhone'lar için getirdiği 3D Touch özelliğinin yanında oyuna arabalara NOS özelliği de geldi. Motosikletlerle takla atma, evlerin ve arabaların kapılarını otomatik açma gibi özellikler getiren güncelleme ile birlikte arkadaşını takip etme özelliği de getirildi.
Ayrıca oyununa "Eğil & Dürbün Aç" ve "Eğil & Ateş Et" opsiyonları eklendi. Son olarak güncelleme ile birlikte PUBG MObile'e yeni eğlence modları da getirildi. Bu modlarda 28 oyuncu bulunuyor. Bu oyuncular daha dar bir alanda başlayan haritaya atlıyor ve en son hayatta kalmaya başlıyor. Oyundaki silahların ve diğer eşyalar bu modda daha fazla bulunuyor. Son olarak eğlence modunda kullanıcıların rastgele sadece pompalılar, keskin nişancılar, tüm silahlar gibi imkanları oluyor.
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