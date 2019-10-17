PUBG MOBILE‘dan Cadılar Haftası için dev içerik güncellemesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG MOBILE‘dan Cadılar Haftası için dev içerik güncellemesi
GeriTeknoloji PUBG MOBILE‘dan Cadılar Haftası için dev içerik güncellemesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 17.10.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

PUBG MOBILE‘dan Cadılar Haftası için dev içerik güncellemesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PUBG MOBILE‘dan Cadılar Haftası için dev içerik güncellemesi

PUBG MOBILE bugün iOS ve Android cihazlara gelen güncellemeyle birlikte yeni bir oyun modu, Cadılar Bayramı temalı içerikler ve çok daha fazlasıyla oyunseverlere bambaşka bir deneyim sunuyor

Türkiye’nin ve dünyanın en çok oynanan mobil oyunu PUBG MOBILE bugün merakla beklenen yeni içerik güncellemesi 0.15.0’i yayınladı. Yeni silah ve araçlar, yepyeni özellikler içeren güncelleme ile birlikte Survive Till Dawn - Zombi Modu güncellendi ve daha pek çok yenilik yolda. Oyuncular yeni güncellemeye ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinden erişebilecekler.

0.15.0 içerik güncellemesi kapsamında tüm PUBG MOBILE haritalarına ve oyun türlerine eklenen yeni özellikler arasında şunlar yer alıyor:

  • BRDM-2 Amfibik Zırhlı Araç – Oyuncular sadece işaret fişeği ile çağrılabilen ve alınan hasarı azaltan bu özel tankla hem karada hem de suda yolculuk edebilecekler.
  • Çıkıntılara Tutunma – Uzun süredir beklenen çıkıntılara tutunma özelliği ile oyuncular binalar ve konteynerler arasında tırmanarak daha önce erişilemeyen noktalara gidebilecekler.
  • Desert Eagle – Tüm tabancalar arasında en yüksek hasara ve namlu çıkış hızına sahip bu yeni tabanca, kurşun başına 62 hasar ver Lazer Nişangâh, Holografik Nişangâh, Silah Lazeri ve şarjör eklentilerine hazır halde geliyor.
  • Petrol Varilleri – Tüm haritalarda bulunabilen araç petrol varilleri üzerlerine birkaç kurşun atarak patlatılabiliyor.
  • Grafiti – Oyuncular artık dört farklı grafiti tipiyle kendi işaretlerini savaş alanına bırakabilecekler.

Silah iyileştirmeleri ve ek düzenlemeler – M16A4, Vector, UMP45 ve MK47 Mutant silahları yeni eklentiler, mühimmat türleri ve taşıma kapasitelerinin yanı sıra diğer performans ve grafik iyileştirmeleri ile geliştirildi.

Bu yılın başında PUBG MOBILE, Resident Evil 2 ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında oyuna Survive Till Dawn modunu ekleyerek, zombileri savaş alanına çıkarmıştı. Bugünden itibaren oyuncular, yenilenmiş objeler ve “cadılaştırılmış” canavarlarla birlikte tamamen yeni bir deneyim sunan Survive Till Dawn zombi moduyla “Cadılar Haftası” ruhuna bürünebilecekler. Bununla birlikte terk edilmiş fabrikalar ve kalelerde bulunan yeni bir düşman insan grubu da oyuna ekleniyor. Oyuncular bu yeni düşmanları yenerek daha iyi ödüller kazanabilecek. Zombileri öldürmek ise hem zombilere hem de diğer oyunculara karşı etkili özel biyolojik savaş ekipmanları kazandıracak.

 Ayrıca bu ayın sonuna doğru sunulacak olan ve klasik mobil taktik oyunlarında daha önce hiç görülmemiş ölçekte yeni özellikler getiren Ağır Silah Modu da oyunculara bambaşka bir PUBG MOBILE deneyimi yaşayacak. Ağır Silah Modu’yla gelecek özellik arasında şunlar yer alıyor:

  • Helikopterler – Oyuncular, yeni saldırı helikopteri ile artık gökyüzüne yükselip düşmanlarını havadan avlayabilecek.
  • Süper Silah Sandığı – Düzenli olarak ortaya çıkan ve 3 dakikadan sonra etkinleşen yeni bir sandık. Hava yardımı silahları, Seviye 3 Zırh ve Ağır Silah Modu silahları ve benzeri özellikler içerir.
  • Takım Arkadaşı Canlandırma – Ölen takım arkadaşlarınızın kimlik kartlarını toplayıp en yakındaki İletişim Kulesi’ne götürdüğünüzde, hızlıca onları canlandırabileceksiniz.
  • Yeni Ağır Silah Modu Silahları – Patlayıcı RPG-7, M3E1-A, M79 Bomba Atar ve M134 minigun artık oyunda.
  • Hava Saldırısı Sinyali – Oyuncular haritadaki hedef bölgelere hava saldırısı düzenleyebilecek.
  • Araç Tamir Paketleri – Paketlerle birlikte hasar almış araç ve tekerlekler tamir edilebilecek.

PUBG MOBILE hakkında 

PUBG MOBILE, interaktif eğlence dünyasını 2017 yılında değiştiren fenomen PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS oyununu baz almaktadır. Oyunda 100’e kadar oyuncu, ıssız bir adaya paraşütle atlayarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor. Oyuncular etrafta silah, araç ve çeşitli kaynaklar bulmalı, tüm rakiplerini yenmeli ve giderek daralan oyun alanında hayatta kalmaya çalışmalıdır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?