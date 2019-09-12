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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.09.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

PUBG Mobile'da dünyanın her yerinden savaşçılar birleşiyor

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PUBG Mobile'da dünyanın her yerinden savaşçılar birleşiyor

Bugüne kadar 400 milyondan fazla indirilen, günlük 50 milyon aktif oyuncusu ile dünyanın önde gelen popüler mobil taktik oyunlarından biri olan PUBG Mobile, 12 Eylül'de gelen 0.14.5 içerik güncellemesi ile dünyanın dört bir yanından savaşçıları bir araya getiriyor.

Royale Pass 9. sezon ile oyuncular, özel temalı savaşçı kıyafetleri, yeni ekipmanlar ve daha birçok yeni içeriğe sahip olacak. Buna ek olarak yeni meydan okumalar, etkinlikler ve ödüller içeren güncellemede oyuncular, PUBG MOBILE Club Open (PMCO) Güz Sezonu Dünya Finalleri’ne gitme şansına da sahip olacaklar. Bu yeni ücretsiz güncelleme, App Store ve Google Play üzerinden mobil cihazlara indirilebiliyor. 

PUBG MOBILE Royale Pass 9. sezon, “Bir Savaşçının Macerası” isimli oyun içi etkinlikle birlikte yeni görevler ve değerli ganimetler sunuyor. Royale Pass 9. Sezon’da kazanılabilen tüm ödüller, dünyanın dört bir yanındaki savaşçıların motifleriyle bezendi. PUBG MOBILE oyuncuları bu yeni güncellemeyle birlikte, 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip Küresel Hazine Avı’nın bir parçası olan PMCO 2019 Güz Sezonu Dünya Finalleri’ne de yolculuk şansına sahip olacaklar. 

PUBG MOBILE Royale Pass 9. sezon içerik güncellemesi içeren 0.14.5 sürümü ile ilgili tüm yeni detaylar şöyle: 

Görev ve Sıralama sayfaları yenilendi
Yeni sezon için geri sayım sayacı eklendi
Royale Pass’e yükseltenler için yeni kişisel paylaşım sayfası
Yeni Haftalık Görev sandık hatırlatıcıları
Başarım zinciri ilerlemesi
Emojiler artık parçalanabilir
Unknown Cash (UC) satın alarak mükemmel ödüller ve silah kaplaması indirimleri kazanın.

Royale Pass nedir?

Royale Pass Elite ve Elite Plus, PUBG Mobile oyuncularının normal hesaplara göre çok daha fazla oyun içi eşyaya sahip olmasını sağlayan bir üyelik tipidir. Royale Pass Elite Plus ile aynı zamanda daha hızlı rütbe de atlayabilirsiniz. Ayrıca her Royale Pass Elite ve Elite Plus aldığınızda, bir sonraki sezonun Royale Pass'ini indirimli almak için UC biriktirebilirsiniz.

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