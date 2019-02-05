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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.02.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

PUBG Mobile yüzünden hayatını kaybetti

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PUBG Mobile yüzünden hayatını kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran ve her geçen gün oyuncu kitlesini biraz daha genişleten PUBG, bu kez can aldı. Hindistan'a oyuna kendisini fazlasıyla kaptıran 18 yaşındaki bir genç, telefonunun bozulmasıyla birlikte yeni bir telefon satın alıp PUBG oynayamadığı için canına kıydı.

Fortnite ile birlikte milyonlarca oyuncunun aynı anda oynadığı, sadece PC veya oyun konsolunda değil, telefonlarda da oynanabilen PUBG, bu kez 'can aldı'. Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan 18 yaşındaki adı açıklanmayan bir genç, PUBG'den başını kaldırmıyordu. Tamamen hayatını izole eden ve telefonundan gözünü ayırmayan gencin telefonunun bilinmeyen bir sebeple bozulmasıyla birlikte telefonu yaptıracak parasının olmaması ve dolayısıyla PUBG oynayaması işin rengini değiştirdi.

Ailesinden 37 bin Hint Rupisi yani yaklaşık 2700 TL para isteyen ve bu parayla telefon almak istediğini belirten gence ailesi olumsuz yanıt verince o günün akşamı yaşamına son verdi. Ancak bu olay elbette oyunlarla birlikte artan intihar vakalarında bir ilk değil; zira daha önce de söz konusu Battle Royale oyunu yüzündenAlexey M. adlı 15 yaşındaki bir çocuk oyunun etkisinde kalıp genç bir kadınını öldürmüştü.

Yaşanan bu olay sonrası, kısa bir süre içerisinde 15 yaşındaki çocuğu yakalayan polisler, çocuğun oyunun etkisinde kaldığını ve oyundaki bir senaryoyu canlandırarak genç kadını öldürdüğünü belirtmişlerdi.

Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı öğrenmenin yolunu anlatıyor olacağız.
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