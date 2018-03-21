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    PUBG Mobile Türkiye'ye geldi! İndirin...

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 07:03 | Son Güncelleme:

    PlayerUnknown's Battlegrounds yani PUBG'nin, mobil oyunu Çin haricinde diğer ülkelerde bulunmuyordu. Artık oyun Çin dışındaki iOS ve Android platformlarına da dağıtılmaya başlandı.

    PUBG'nin mobil versiyonu daha önce Çin dışındaki ülkelerde bulunmuyordu. Artık diğer ülkelerde de oyun indirilebilir hale geldi. İlk olarak Kanada'da indirilebilir hale gelen oyun şuan Türkiye'de de bulunuyor. Uygulamayı Google Play veya App Store'da "PUBG Mobile" yazarak kolayca indirebilirsiniz.

    PUBG Mobile Türkiyeye geldi İndirin...

    Oyunda PC versiyonunda olduğu gibi Miramar isimli 8 kilometrekarelik harita da bulunuyor. Oyun motoru olarak Unreal Engine 4 kullanılıyor. Oyunun orijinal sürümü ile arasındaki tek fark ise fiyatları. PUBG'nin mobil versiyonu ücretsiz olurken PC versiyonu ise 69 TL. 

    Etiketler: PUBG , Mobile , Türkiye , Geldi
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