PUBG Mobile Türkiye'ye geldi! İndirin...

PUBG'nin mobil versiyonu daha önce Çin dışındaki ülkelerde bulunmuyordu. Artık diğer ülkelerde de oyun indirilebilir hale geldi. İlk olarak Kanada'da indirilebilir hale gelen oyun şuan Türkiye'de de bulunuyor. Uygulamayı Google Play veya App Store'da "PUBG Mobile" yazarak kolayca indirebilirsiniz.

Oyunda PC versiyonunda olduğu gibi Miramar isimli 8 kilometrekarelik harita da bulunuyor. Oyun motoru olarak Unreal Engine 4 kullanılıyor. Oyunun orijinal sürümü ile arasındaki tek fark ise fiyatları. PUBG'nin mobil versiyonu ücretsiz olurken PC versiyonu ise 69 TL.