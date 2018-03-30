PUBG Mobile Türkçe oldu!

Geçtiğimiz günlerde hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip kullanıcılar için sunulan PUBG Mobile, artık Türkçe dil desteğini de sunuyor. Ayrıca, oyuna yeni gelen Türkçe dil desteğine, Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Mandarin, Thai ve Endonezce dilleri eşlik ediyor.

Yeni gelen güncellemeyle birlikte uyumluluk da artırıldı. Bunun yanında Apple kullanıcıları için de yenilikler var. iPhone 5s, iPad Air, iPad Mini 2 ve iPad Mini 3 cihazlarında sorun yaşayan kullanıcılar için, oyun daha dayanıklı hale geldi. PUBG Mobile'ın yeni çıkması nedeniyle yaşanan bazı sorunların giderildiği yeni güncelleme, Facebook hesabından oyuna giriş yapan kullanıcılara, oyun içi ikonları değiştirebilme imkanı da sağlıyor.