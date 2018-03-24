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    PUBG Mobile telefonları kasıp kavuruyor! İndiren indirene...

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 01:07 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde mobil platform için sunulan ve oyuncuların PUBG olarak andığı PlayerUnknown’s Battlegrounds, kısa sürede en çok indirilen oyun oldu.

    Tanıtımı yapıldıktan hemen sonra 19 Mart tarihinde 100'den fazla ülkede mobil platform için sunulan PlayerUnknown’s Battlegrounds, kısa sürede en çok indirilen oyun oldu. Bir haftadan kısa bir süre içerisinde en çok indirilen oyun unvanına sahip olan PUBG, Türkiye'de de çok ilgi gördü. 

    PUBG Mobile telefonları kasıp kavuruyor İndiren indirene...

    Mobil oyunun, PC ve Xbox platformlarındaki haliyle aynı şekilde sunulması, oyuncuların beğenisini artırdı. PUBG Corp. ve Tencent  tarafından gelen açıklama ise oyunculara daha iyi bir deneyim sağlamak için çok çalışacakları yönünde. Ayrıca, şirket, oyunun daha özgün bir içerikle oyuncularla buluşması için çalışmalar yapıyor. 

     

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