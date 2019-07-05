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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.07.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...

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PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...

Rusya, Kazakistan ve Türkiye’de düzenlenen Oppo R.T.K. Series turnuvasının yerel finalleri tamamlandı ve Türkiye’den dört takım 6 ve 7 Temmuz’da yapılacak uluslararası finallere katılmaya hak kazandı.

Tencent ve StarLadder iş birliği ile düzenlenen Oppo R.T.K. Series’in yerel finalleri gerçekleştirildi. Turnuva sonunda 1. sırayı Saphire alırken, onu Futbolist, SIMURGA ve finale kadar 8. sırada olan ve son maçla dördüncülüğe yükselen Lucid Sublime Dreams izledi. Bu dört takımın yanı sıra, PUBG Mobile yayıncısı INTERNATIONALTV de bölgesel finallere davet edildi ve turnuva sonunda 15. sırayı aldı. Davet edilen bir sürpriz takım da uluslararası finallere katılacak. 6-7 Temmuz’daki finallerde Digital Athletics e-spor takımı da mücadele için yerini alacak.

Turnuvanın final aşamasına Türkiye, Kazakistan ve Rusya’dan toplam 12 takım katılacak. Ödül havuzu 50 bin dolar olan turnuvanın 6 ve 7 Temmuz’da düzenlenecek finalleri, Mall of İstanbul’da saat 14:00-19:00 arasında düzenlenen özel etkinlikle izlenebilecek. Türkiye’deki bugüne kadar düzenlenmiş en büyük PUBG MOBILE etkinliği olacak buluşmaya katılan oyun severleri sürpriz hediyeler beklerken, cosplayer’lar ve oyun dünyasının ünlü yayıncılarıyla da tanışma ve sohbet etme şansı bulacaklar.

PUBG Mobile hakkında konuşan yetkililer, RTK’nın Avrupa bölgesi için ilk bölgesel e-spor etkinliği olduğunun altını çizerken, önümüzdeki aylarda Türkiye’de de farklı etkinlikler yapacaklarını belirttiler.

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