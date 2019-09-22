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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.09.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

PUBG Mobile Lite için yepyeni bir harita: Golden Woods

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PUBG Mobile Lite için yepyeni bir harita: Golden Woods

PUBG MOBILE LITE’ın 0.14.1 güncellemesi büyük değişikliklerle geldi. Güncellemenin gerçekleştirileceği bölgelerdeki Mobil oyuncular, artık mobil battle royale fenomeni olan PUBG MOBILE’ın daha hafif ve hızlı sürümü olan PUBG MOBILE LITE’ın yeni haritası Golden Woods’ta yepyeni mücadelelere girebilecek.

Golden Woods haritası, oyunculara rekabetçi bir savaş alanı yaratıyor. Çalılık araziler, yağma için uygun küçük kasabalar sunan dar bir harita. Yeni Golden Woods haritasına ek olarak, PUBG MOBILE LITE 0.14.1 güncellemesi şunları içeriyor:

Yeni sezon – Yeni ve seviye düzenine göre ayarlanmış sezon, yeni ödüllerle geliyor ve 1 Ekim’de başlıyor.

Başarı sistemi – Görevler menüsündeki yeni mücadeleler oyuncuların değerli ödüller için yeteneklerini teste tabi tutmasını sağlıyor.

Unvan sistemi – Oyuncular, başarı kazanıp tecrübelerini artırdıkça yükselen seviyelerine yaraşır ödüller alıyor.

Yeni Arcade modu – Oyuncuların RPG-7 ile savaşabilecekleri özel bir savaş modu.

Güçlü teçhizatlar – PP-19 hafif makineli tüfek; QBZ ve QBU DMR tüfeklerini kullanmak artık mümkün.

Hızlı taşıtlar – Klasik PUBG aracı olan 4 tekerlekli UAZ, artık PUBG LITE için de kullanılabilir durumda.

PUBG MOBILE LITE artık Güney Asya, Afrika ve Doğu Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde Google Play Store’da indirilebilir durumda. PUBG MOBILE LITE, internetten indirmede daha az yer kaplıyor ve 2 GB belleğin altındaki çok sayıda mobil cihazda çalıştırılabiliyor. 

PUBG MOBILE LITE’ın öne çıkan bazı özellikleri:

Keyifli oyun deneyimi – PUBG MOBILE LITE, klasik versiyonunun sunduğu taktiksel turnuva imkanını mobil cihazlarda akıcı ve kararlı bir oyun deneyimiyle sunuyor.

Detay iyileştirme – Karakterler ve harita detayları başta olmak üzere daha iyi bir görsel deneyim için geliştirildi.

RPG ve yeni teçhizatlar – Oyuncular artık RPG’nin ve yeni teçhizatların tadına bakabilir.

Savaş geliştirmeleri – PUBG MOBILE LITE, nişan alma yardımı ve hareket ederken iyileşme özelliklerini daha fazla cihazda etkinleştirirken, klasik deneyimi koruyor.

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