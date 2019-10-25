PUBG Mobile Lite 0.14.6 güncellemesi yayınlandı
PUBG MOBILE’ın daha hızlı ve daha az sistem kaynağı kullanan versiyonu PUBG MOBILE LITE, bugün duyurulan 0.14.6 içerik güncellemesiyle birlikte Balkabağı Zombileri’yle dolacak.
Dünyanın seçili bölgelerinde birçok cihazdan oyunu oynayanlar, ürkütücü Cadılar Bayramı temalı PUBG MOBILE LITE içeriğine bugün itibariyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz şekilde erişebilirler.
6729 ali rıza bozkır0.14.6 PUBG MOBILE LITE içerik güncellemesi, takım arkadaşlarınızla iki gün üç gece hayatta kalmanız gereken popüler Geceyi Atlat modunun Cadılar Bayramı versiyonunu sunuyor.
Oyuncular yeni sürümle birlikte gündüz vakti M134 Minigun ve Lav Silahı gibi yeni özel silahları toplayacak. Geceleri ise yenilenen özel başarım kilitlerini açabilmek için saldırıya geçen Balkabağı Zombilerini püskürtmek zorundalar.
Güncelenen Geceyi Atlat moduna ek olarak, PUBG MOBILE LITE oyun deneyimini geliştirmek için birçok yeni özellik de eklendi. Yeni özellikler şunlar:
Açık Karakter Sistemi – Oyuncular, Geceyi Atlat modunda yeni ‘Victor’ karakterini kullanarak deneyim kazanırken kıyafetler ve dahası için sandık açabilecekler. Victor, hafif makineli silahlar için daha düşük şarjör doldurma süresine sahip bir karakter
Yeni Silahlar - Oyuncuların ek hasar vermesi için artık üç güçlü yeni silah mevcut:
Kısa Namlulu Çifte: Haritadaki her yerde yenilenen bu 12 fişekli pompalı tüfek, aynı anda iki mermi barındırabiliyor. Bununla birlikte tabanca yuvasını kullanıyor ve şok eklentisini kullanabiliyor.
M134 Minigun: Sadece Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek alınabilen bu güçlü ağır silah, 200 mermiye kadar mühimmat alabiliyor ve bir saldırı tüfeğinin atış oranına eşdeğer bir atış gücüne sahip.
Lav Silahı: Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek kullanılabilen bu silah, benzini mühimmat olarak kullanıyor ve 10 metrelik etkili menzili bulunuyor. Püskürtme menzilindeki tüm hedeflere hasar veriyor.
Video Ödülleri – Yeni günlük ödüller arasında kıyafetler, BC ve dahası, satın alma sayfası içerisinde video izleyerek alınabilir
Oyuna Hızlı Giriş – Oyuncuların önerilen oyun modlarına doğrudan girebilmesi için hızlı giriş seçeneği ana menüye eklendi
Cadılar Bayramı Ana Menü Teması – Oyun içi menüsü, yepyeni Cadılar Bayramı temasıyla dekore edildi
Güncellenmiş Winner Pass özelliği – Direkt olarak bir Pass Görevini tamamlamak ve arkadaş yardım özelliği için Pass Görev Kartı eklendi
Özellik düzeltmeleri ve hata ayıklamaları
PUBG MOBILE LITE’ı Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. PUBG MOBILE LITE, daha düşük indirme boyutu ve oynanış deneyiminden ödün vermeden daha fazla mobil cihazda çalışması için daha az bellek kullanıyor. PUBG MOBILE LITE, 60 oyuncu için hazırlanan daha küçük bir harita barındırıyor, böylece geleneksel PUBG oyun tarzını korurken, daha hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle