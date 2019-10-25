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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

PUBG Mobile Lite 0.14.6 güncellemesi yayınlandı

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PUBG Mobile Lite 0.14.6 güncellemesi yayınlandı

PUBG MOBILE’ın daha hızlı ve daha az sistem kaynağı kullanan versiyonu PUBG MOBILE LITE, bugün duyurulan 0.14.6 içerik güncellemesiyle birlikte Balkabağı Zombileri’yle dolacak.

Dünyanın seçili bölgelerinde birçok cihazdan oyunu oynayanlar, ürkütücü Cadılar Bayramı temalı PUBG MOBILE LITE içeriğine bugün itibariyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz şekilde erişebilirler.

6729 ali rıza bozkır0.14.6 PUBG MOBILE LITE içerik güncellemesi, takım arkadaşlarınızla iki gün üç gece hayatta kalmanız gereken popüler Geceyi Atlat modunun Cadılar Bayramı versiyonunu sunuyor.

Oyuncular yeni sürümle birlikte gündüz vakti M134 Minigun ve Lav Silahı gibi yeni özel silahları toplayacak. Geceleri ise yenilenen özel başarım kilitlerini açabilmek için saldırıya geçen Balkabağı Zombilerini püskürtmek zorundalar. 

Güncelenen Geceyi Atlat moduna ek olarak, PUBG MOBILE LITE oyun deneyimini geliştirmek için birçok yeni özellik de eklendi. Yeni özellikler şunlar: 

Açık Karakter Sistemi – Oyuncular, Geceyi Atlat modunda yeni ‘Victor’ karakterini kullanarak deneyim kazanırken kıyafetler ve dahası için sandık açabilecekler. Victor, hafif makineli silahlar için daha düşük şarjör doldurma süresine sahip bir karakter

Yeni Silahlar - Oyuncuların ek hasar vermesi için artık üç güçlü yeni silah mevcut:

Kısa Namlulu Çifte: Haritadaki her yerde yenilenen bu 12 fişekli pompalı tüfek, aynı anda iki mermi barındırabiliyor. Bununla birlikte tabanca yuvasını kullanıyor ve şok eklentisini kullanabiliyor.

M134 Minigun: Sadece Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek alınabilen bu güçlü ağır silah, 200 mermiye kadar mühimmat alabiliyor ve bir saldırı tüfeğinin atış oranına eşdeğer bir atış gücüne sahip.

Lav Silahı: Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek kullanılabilen bu silah, benzini mühimmat olarak kullanıyor ve 10 metrelik etkili menzili bulunuyor. Püskürtme menzilindeki tüm hedeflere hasar veriyor.

Video Ödülleri – Yeni günlük ödüller arasında kıyafetler, BC ve dahası, satın alma sayfası içerisinde video izleyerek alınabilir

Oyuna Hızlı Giriş – Oyuncuların önerilen oyun modlarına doğrudan girebilmesi için hızlı giriş seçeneği ana menüye eklendi

Cadılar Bayramı Ana Menü Teması – Oyun içi menüsü, yepyeni Cadılar Bayramı temasıyla dekore edildi

Güncellenmiş Winner Pass özelliği – Direkt olarak bir Pass Görevini tamamlamak ve arkadaş yardım özelliği için Pass Görev Kartı eklendi

Özellik düzeltmeleri ve hata ayıklamaları

PUBG MOBILE LITE’ı Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. PUBG MOBILE LITE, daha düşük indirme boyutu ve oynanış deneyiminden ödün vermeden daha fazla mobil cihazda çalışması için daha az bellek kullanıyor. PUBG MOBILE LITE, 60 oyuncu için hazırlanan daha küçük bir harita barındırıyor, böylece geleneksel PUBG oyun tarzını korurken, daha hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor.

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