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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.06.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor

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PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor

Tencent Games ve PUBG Corporation tarafından bugün yayınlanan güncelleme ile takım ölüm maçı modu PUBG Mobile'a geldi. Oyun bu güncellemeyle, çok sayıda oyun içi eklentinin yanı sıra, hızlı tempolu çatışmalar için 4v4 savaş modu sunuyor.

Bu yeni mod PUBG MOBILE oyuncularını "çorba parası" çıkartmak için iletişim kurmaya, birlikte çalışmaya ve hızlı düşünmeye yönlendiriyor. Birinci Şahıs Nişancı (FPP) ve Üçüncü Şahıs Nişancı (TPP) perspektiflerinde oynanabilen yeni mod, zaman kısıtlamalı yeniden canlanma ile takımları en çok skoru toplamak için yarıştıracak. 

Yeni 0.13.0 güncellemesi, Tencent Games ve PUBG Corporation tarafından açıklanan yeni kilometre taşından hemen birkaç hafta sonra yayınlanıyor. App Annie'den alınan bilgilere göre, PUBG Mobile, Çin dışında 400 milyon indirilme ve 50 milyon günlük oyuncu ile bir kez daha etkileyici bir kilometre taşına ulaştı. PUBG MOBILE dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olarak, Golden Joysticks ödül töreninde ''Yılın Mobil Oyunu'' ödülünü alırken diğer 2018 yıl sonu ödüllerindeki hakimiyetini bir çok başka adaylıklarla da devam ettiriyor. PUBG MOBILE aynı zamanda bu sene başında tanıttığı yeni “Oyun Yönetim Sistemi” ile daha sağlıklı oyun oynama hareketine öncülük ediyor.

Ölüm savaşı modu yeni gelen güncellemenin sadece bir parçası. Bu modun yanı sıra, yeni güncelleme ile Godzilla: Canavarlar Kralı temalı ödüller, oynanabilirlik eklentileri ve diğer kayda değer dengelemeleri de yanında getiriyor. 

Bugünün içerik güncellemesiyle ilgili diğer ayrıntılar şu şekilde sıralanıyor:

Geliştirilmiş Kontrol Ayarları – Birinci Şahıs Nişancı (FPP) ve Üçüncü Sahıs Nişancı (FPP), özellikle yüksek atlama ve tırmanma için yeni bir düğme de dahil olmak üzere ekran kontrolü özelleştirme için benzersiz kontrol ayarlarına sahiptir;

Godzilla: Canavarlar Kralı Teması – PUBG MOBILE ve Godzilla: Canavarlar Kralı arasında süren işbirliğinin bir parçası olarak, göz korkutucu bir Godzilla teması, birçok tematik etkinlik, ödül ve daha fazlasını içerir;

Vikendi Ayak İzleri– Oyuncular artık düşmanlarının nerede olduğunu Vikendi tundra haritasında karda kalmaya başlayan ayak izlerini takip ederek bulabilecek.

Üçüncü Taraf Hile Karşıtı Sistem – Yeni eklenen bu uygulama sayesinde emülatör vb. uygulamalarla yapılan hileler tespit ve rapor edilebilecek.

Yeni Başarımlar – Oyuncular yeni eklenen takım ölüm savaşlarına ait başarımlarını kazanmak için kendilerini sınayabilecekler, bunlara ilk ve son öldürme, kazanma sayısı ve birçok yeni başarım dahildir.

Ek Sosyal Özellikler – Bugünün güncellemesi, maçların sonunda MVP vitrinleri, portatif dolap sisteminde yükseltmeler, popülerlik hediyesi ödülleri, karizma puanları ve daha fazlasını içeren birçok yeni sosyal özellik sunuyor.

PUBG MOBILE dünyanın en popüler mobil oyunları arasında büyümesine devam ederken, daha iyi bir oyun çevresi, daha dengeli ve sürdürülebilir bir oyun ekosistemi oluşturmaya olan bağlılığını sürdürüyor. PUBG MOBILE yeni “Oyun Yönetim Sistemi” ile oyunculara daha dengeli ve sürdürülebilir bir PUBG MOBILE deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Oyuncular, oyuna ilk giriş yaptıklarında Oyun Yönetim Sistemi’ne yaşlarını belirtiyor, 18 yaş altı oyuncuların ise oyuna giriş yaptıklarında gelen uyarı ekranını kabul etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda, sistem, oyuncuları ekrana gelecek uyarılar ile uzun süren oyun seanslarında ara vermeleri veya oyunu kapatmaları yönünde uyaracak. “Oyun Yönetim Sistemi”, yakın zamanda Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil olmak üzere, Endonezya, Hindistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan ve Mısır’da belirli alanlarda konuşlandırıldı. “Oyun Yönetim Sistemi”, diğer pazarlara da kademeli olarak açılacak.

Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek!Türk girişimci Şahin Boydaş ile WWDC 2019 etkinliğinde bir araya geldik. Küçük bir ekiple LEO AR Camera uygulamasını geliştiren Boydaş ile hayatımızı baştan sona değiştirmeye başlayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geldiği son noktayı konuştuk.
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