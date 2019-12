PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Öfke modu geldi

Her geçen yıl Türkiye pazarına ve Türk oyunculara yönelik yatırım ve bağlılığını artıran PUBG MOBILE, son dönemde Türk televizyonlarında da TV reklamlarıyla boy gösteriyor. Bugün gelen güncelleme gibi yeniliklerle oyun severler için sürekli güncel ve canlı kalan PUBG MOBILE, TV reklamlarında oyuncuları bu heyecana ortak olmaya çağırıyor.

Yepyeni bir ikon ve Tencent Games’in yeni logosuyla paylaşılan son güncellemede yer alan özellikler şöyle:

Mekanik Öfke Modu – Bu tamamen yeni Evo Alanı modunda, oyuncular iki gruba ayrılıyorlar ve her biri bir araca sürücü veya nişancı olarak atanıyor. Her araç, aralarında Mitralyöz, Pompalı ve RPG gibi güçlü silahlarla donatılmış. Nişancılar aralarında Mitralyöz, RPG, Bombaatar ve M249’un yer aldığı özel silahları kullanabiliyorlar.



Mekanik Öfke TDM: Oyuncular puan kazanmak için düşman araçlarını yok etmelidirler, skor sınırına ulaşan ilk takım oyunu kazanır.



Mekanik Öfke PickUp: Oyuncular kazanmak için Puan Kasaları’ndan belli sayıda toplamak zorundalar, ancak araçları yok edilirse tüm Kasaları kaybederler.

Kış Cenneti – Erangel’de Klasik mod maçları için sıraya girerken oyuncular, Toplanma Alanı karlarla kaplı olan Kış Cenneti’ne girebilirler. Oyuncular aynı zamanda bir maça girdiklerinde teleferiğe binerek karlı dağlara çıkabilir ve snowboard yapabilirler.



Hareket Halinde İyileşme – Oyuncular artık sağlık çantaları, enerji içecekleri, ve adrenalin şırıngalarını hareket ederken kullanabilecek. Ancak bunlar kullanılırken hareket hızı önemli ölçüde düşüyor. Ayrıca sarı bezleri sağlık yenilerken otomatik olarak art arda kullanılabiliyor



Mühimmat – Yeni bir mühimmat ekranı, oyuncuların başlangıç silahlarını düzenleme ve özelleştirmesi için Takımlı Ölüm Maçı moduna eklendi. Mühimmat olarak kullanılabilecek silah çeşitliliği, Evo Seviyesi yükseldikçe artar, silah ekleri için uzmanlık seviyeleri de sunulmuştur



Görünüm Tuşları – Üçüncü Şahıs görünümündeyken oyuncular, Birinci Şahıs görünümüne Klasik, Eğlence ve Eğitim Sahası modlarında geçebilirler

Yeni Kayma Mekaniği – Oyuncular artık Takımlı Ölüm Maçı modunda karakterlerinin kayma özelliğini açıp kapatabilirler



Silah Dengeleri – Klasik modda, birden çok silahın, oynanışı dengelemek açısından özellikleri değiştirildi:



Kurmalı Keskin Nişancı Tüfekleri: Gövdeye verdiği hasar %30 artırılarak 1,0'dan 1,3'e çıkarıldı.



AWM: Mermi hasarı 132'den 120'ye düşürüldü.



Hafif Makineli: Gövde ve kollara/bacaklara verdiği hasar %5 artırıldı.



Arbalet: Gövdeye verdiği hasar %40 artırılarak 1,0'dan 1,4'e, kollara/bacaklara verdiği hasar %20 artırılarak 1.0'dan 1.2'ye çıkarıldı.



S12K: Mermi hasarı 22'den 24'e çıkarıldı.



Kısa Çifte: Her atışın hasarı 20'den 22'ye çıkarıldı.



S686/S1897: Her merminin hasarı 24'ten to 26'ya çıkarıldı.



Pompalılar: Atış menzili 1.000 metreden 150 metreye düşürüldü.



Duckbill: "Pompalı yatay yayılımını artırır ve dikey yayılımını azaltır" etkisi "pompalı dikey yayılımını artırır ve yatay yayılımını azaltır" olarak değiştirildi.



Angry Birds ile ortak içerik - Oyuncular artık özel eşyaları açma şansına sahip olacaklar ve Toplanma Alanı’nda Angry Birds bombaları atarak minik bir oyun oynayabilecekler. Ödüller ise Angry Birds macerası etkinliğindeki görevleri tamamlayarak kazanılabiliyor.



Ek Özellikler – Performans ayarlamaları, izleyici kademe kısıtlaması, sırt çantası süslemeleri ve takım arkadaşı öldürmelerini raporlama özelliği gibi bir çok yenilik de eklendi.