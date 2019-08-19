PUBG Mobile için yeni mod geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG Mobile için yeni mod geliyor
GeriTeknoloji PUBG Mobile için yeni mod geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.08.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

PUBG Mobile için yeni mod geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PUBG Mobile için yeni mod geliyor

Tencent Games ve PUBG Corporation, PUBG MOBILE için 014.0 tam sürüm içerik güncellemesini yayınladı. Güncellemede PUBG MOBILE'ın büyük ilgi gören zombi modunun bulaşıcı versiyonuyla yeni Royale Pass temaları da var. Oyuncular yeni güncellemeye App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz ulaşabilecek.

Kısa zaman önce PUBG MOBILE ve Resident Evil 2 ortak çalışmasıyla yayınlanan zombi modu, klasik battleground deneyimine yaşayan ölüleri eklemişti. Büyük ilgi gören içerik güncellemesiyle, oyuncular gün doğumuna kadar yaşayan ölü sürüleriyle savaşarak yeteneklerini sergiliyorlardı.

Yeni asimetrik PvP Bulaşıcı Yaşayan Öldü moduyla, oyuncular Zombiler ve Savunmacılar olarak iki gruba ayrılacak ve yeteneklerini birbirlerine karşı test edebilecek. Savunmacılar ateşli silahlarla zombilere karşı savaşırken, Zombiler de yakın dövüş silahlarıyla saldırıya geçecek ve süreli özel yeteneklerini kullanarak Savunmacılara hastalık bulaştırmaya çalışacak. Savunmacıların tamamına hastalık bulaştığında, Zombiler kazanmış olacak!

Bulaşıcı Yaşayan Ölü moduyla birlikte, 0.14.0 versiyonunda şu yenilikler de bulunacak:

Deniz Hazineleri Teması – Yaz sezonunun eğlenceli deniz temalarını devam ettiren "Yedi Denizlerin Hazinesi"

PUBG MOBILE ana menüsüne ve oyun içi ekipmanlara eklendi.

Royale Pass Sezon 8 – Oyuncular, stoklara eklenen popüler sezon ekipmanlarının kilidini açma şansını tekrar yakalayacak.

Günlük Görev Sistemi Güncellemesi – Oyun-içi görevler oyuncuların nadir bulunan ganimetler bulma şansını yükseltecek.

iOS Arka Plan İndirme – iOS kullanıcıları artık

PUBG MOBILE'ı arka planda açık tutabilecek ve güncelleme yapabilecek.

Android Kaynak Genişletme Paketi – Android yükleme paketinin boyutu küçültüldü. Az kullanılan oyun içi ekipmanlar tekrar kullanılana kadar Kaynak Genişletme Paketi'nin içinde saklanabilir.

Hazine Avı – Güncellemeyle gelen milyon dolar ödüllü sürpriz oyun içi hazine avında, oyuncular altın, gümüş ve bronz pusulaları toplayarak ödüller için yarışacak.

Xiaomi'den ön kamerası kaybolan telefon!Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni telefonu Mi 9T'yi Türkiye'de satışa sundu. İşte ön kamerası tamamen kaybolan ve fiyatıyla dikkat çeken cihazın özellikleri...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?