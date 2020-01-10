PUBG Mobile için yeni güncelleme yayında! Neler değişiyor?

Yeni Arena haritası “Şehir”i de barındıran yepyeni bir Hakimiyet modu, Royale Pass’in 11. Sezonu “Yarın Operasyonu” ve çok sayıda iyileştirmenin bulunduğu PUBG MOBILE 0.16.5 içerik güncellemesi, 9 Ocak’tan itibaren ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinden oyunculara sunuldu.

Oyuncular, bugünden itibaren yeni Arena haritası “Şehir”e girip, mavi veya kırmızı takımdan birini seçerek 4’e 4 yarışacak ve kazanmak için üsleri ele geçirmeye çalışacaklar. Oyun başladıktan sonra rastgele bir üs aktif olacak. bu üs bir takım tarafından ele geçirildikten sonra bir sonraki üs aktif hale gelebilecek. Toplam 3 üsten ilk 2’sini kazanan takım, maçın galibi olacak. Oyuncular, arka sokak savaşlarında öne geçmek ve rakiplerini yenmek için Süper Silah Kasalarından yararlanacak.

Oyunculardan gelen feedbackleri sürekli dinleyerek iyileştirmeler yapan PUBG MOBILE, bu sefer de silah eğitimi taleplerine cevaben Depo haritasının orijinal halini yeniledi ve Arena Eğitim haritasına dönüştürdü. Bu yeni haritada oyuncular kendi mühimmatlarından kullanmak yerine yerden istedikleri silahı alıp pratik yapabilecek.



Ayrıca bu yeni oyun modu ve yeni haritalara ek olarak oyuncular, “Yarın Operasyonu” temalı Royale Pass 11. Sezonda yeni görevleri yaparak yepyeni ödüller ve yüksek kaliteli fütüristik giysileri kazanabilecekler.

0.16.5 içerik güncellemesiyle PUBG MOBILE’a şunlar da ekleniyor:

Hafif Kar Aracı – Klasik modda sadece Vikendi haritasında bulunan bu yeni araç, 2 kişiye kadar alabiliyor. Orijinal Kar Aracı’na göre daha hızlı ve daha kolay hareket ederken, daha kolay hasar alabiliyor.



Silah Dengelemeleri - Groza’nın Takım Arena modundaki tek atış hasarı 48’den 45’e düşürüldü.



Sezon Özeti – Yeni sezon başladıktan sonra oyuncular, Sezon Özeti sayfasında önceki sezondaki istatistikleri ve öne çıkanları görüntüleyebilecekler.



Royale Pass İyileştirmeleri – Takım Arena ve Payload modunda daha fazla ödül sunan yeni çoklu seçenekli görevler eklendi. Görev rehberleri ve görüntüler de iyileştirildi.



Güvenlik özellikleri, indirme durum tuşları vb. gibi ek güncellemeler getirildi.