PUBG Mobile için karlı harita Vikendi yayında!
PUBG oyuncuları için bugün büyük gün ve nihayet PUBG'de Vikendi haritası yayınlandı. 2.0 GB'lık bir güncelleme ile birlikte gelen PUBG Mobile Vikendi haritasının en önemli özelliği ise elbette karlı haritayı oyunculara sunuyor olması.
PUBG oyuncuları kendilerini bugünden itibaren karlı haritada bulacak. Karlı haritanın gelmesiyle birlikte oyuncuların dikkat etmesi gereken yeni zorluklar da ortaya çıktı haliyle. Örneğin karda geride bıraktığınız ayak iziniz. Oyuncular ilerledikçe ayak izleri ve araçların tekerlek izleri karlı alanlarda kalacak. Birini takip edip avlayabilirsiniz, ancak arkanızı kollamanız gerekecek!
Eşyaların bulunma sıklığı diğer haritalara kıyasla orta seviyede olacak. Seviye 3 yelek diğer haritalara kıyasla daha sık bulunacak. Bunu da eklemeden geçmeyelim.
Ve gelelim silaha... G36C bu haritayla birlikte oyunculara sunulmuş durumda. 5.56mm mermi kullanan G36C, 30 mermi kapasiteli ve genişletilmiş şarjör ile kapasitesini 40 mermiye çıkarmak mümkün.
Ve elbette karlı arazinin zorunluğu kıldığı taşıta geldi sıra: Kar aracı! Yeni kar aracı ile buzun üzerinde süzüleceksiniz. Diğer araçlar karlı ve buzlu alanlarda daha yavaş hızlanacak; buna da dikkat etmelisiniz. Hatta hızlandıkça da kontrol edilemeyecek ve kayacak duruma gelecekler!
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