PUBG Mobile için ilk şampiyonluk serisi başlıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
25.09.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

PUBG Mobile için ilk şampiyonluk serisi başlıyor!

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PUBG Mobile için ilk şampiyonluk serisi başlıyor!

Tencent Games ve PUBG Corporation tarafından (PUBG Mobile için düzenlenen global bir turnuva olan ‘PUBG MOBILE STAR CHALLENGE’ kayıtları, bugünden itibaren tüm dünyadaki oyunculara açılıyor. Avrupa, Asya,Kuzey Amerika,Güney Amerika, Japonya/Kore ve Çin’deki takımlar 600 bin dolarlık ödülden pay almak için mücadele edecekler. Şampiyonanın finalleri, 2018 yılının sonunda Dubai’de gerçekleştirilecek.

Samsung Galaxy Note 9 sponsorluğunda düzenlenen ‘PUBG MOBILE STAR CHALLENGE’, ünlüleri, profesyonel oyuncuları ve influencer’ları ilk defa düzenlenecek olan şampiyonlar serisinde bir araya getiriyor. Buna ek olarak, PUBG MOBILE, Samsung Galaxy Apps’ten de indirilebilecek.

Şampiyonaya katılmak için oyuncuların belirtilen yayın platformlarında 1.000’den fazla hayrana ya da takipçiye sahip olması gerekiyor. Buna karşın, oyuncular bu gereksinim olmaksızın dört kişilik takımlar kurarak katılabilirler. Kayıtlar 10 Eylül’de sona ererken, 15.000’den fazla takım başvurusu yapıldı. 

Altı bölgenin her birinden en yüksek sonuçlar alan 20 takım, ilk aşamada PUBG MOBILESTAR CHALLENGE’ elemelerinde mücadele edecek, kazananlar ise global finallere katılacak. Bölgesel ve global kazanan takımlar 600.000 dolarlık ödülü şu şekilde paylaşacaklar:

Global Final Şampiyonu: 200.000 Dolar

Üçüncü Takım: 10.000 USD

İkinci Takım: 100.000 Dolar

Üçüncü Takım: 50.000 USD

Bölgesel Final Şampiyonu: 20.000 USD

Bölgesel İkinci Takım: 15.000 USD

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