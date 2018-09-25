PUBG Mobile için ilk şampiyonluk serisi başlıyor!
Tencent Games ve PUBG Corporation tarafından (PUBG Mobile için düzenlenen global bir turnuva olan ‘PUBG MOBILE STAR CHALLENGE’ kayıtları, bugünden itibaren tüm dünyadaki oyunculara açılıyor. Avrupa, Asya,Kuzey Amerika,Güney Amerika, Japonya/Kore ve Çin’deki takımlar 600 bin dolarlık ödülden pay almak için mücadele edecekler. Şampiyonanın finalleri, 2018 yılının sonunda Dubai’de gerçekleştirilecek.
Samsung Galaxy Note 9 sponsorluğunda düzenlenen ‘PUBG MOBILE STAR CHALLENGE’, ünlüleri, profesyonel oyuncuları ve influencer’ları ilk defa düzenlenecek olan şampiyonlar serisinde bir araya getiriyor. Buna ek olarak, PUBG MOBILE, Samsung Galaxy Apps’ten de indirilebilecek.
Şampiyonaya katılmak için oyuncuların belirtilen yayın platformlarında 1.000’den fazla hayrana ya da takipçiye sahip olması gerekiyor. Buna karşın, oyuncular bu gereksinim olmaksızın dört kişilik takımlar kurarak katılabilirler. Kayıtlar 10 Eylül’de sona ererken, 15.000’den fazla takım başvurusu yapıldı.
Altı bölgenin her birinden en yüksek sonuçlar alan 20 takım, ilk aşamada PUBG MOBILESTAR CHALLENGE’ elemelerinde mücadele edecek, kazananlar ise global finallere katılacak. Bölgesel ve global kazanan takımlar 600.000 dolarlık ödülü şu şekilde paylaşacaklar:
Global Final Şampiyonu: 200.000 Dolar
Üçüncü Takım: 10.000 USD
İkinci Takım: 100.000 Dolar
Üçüncü Takım: 50.000 USD
Bölgesel Final Şampiyonu: 20.000 USD
Bölgesel İkinci Takım: 15.000 USD
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