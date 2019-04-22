PUBG Mobile için güncelleme yayınlandı
Milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan PUBG Mobile için gelen v0.12.0 güncellemesi beraberinde çeşitli hatalar getirdi. Ortaya çıkan sorunların ardından şirket, oyunculardan özür diledi.
Dünyayı kasıp kavuran ve her geçen gün oyuncu kitlesini biraz daha genişleten PUBG Mobile v0.12.0 güncellemesi ile oyuncuları heyecanlandırmıştı. Ancak bazı kullanıcılarının hevesi kursağında kaldı. Uçağın oyun içinde kaybolması, paraşütle atlama ve iniş esnasında görülen sorunlar gibi hatalarla karşılaşıldı.
Aynı zamanda oyuncular, araçlara giriş çıkış yaparken de sıkıntılar yaşadığını bildirdi. Sorunun farkında olduklarını ve hatanın nedenini araştırdıklarını belirten şirket, attığı tweet ile tüm oyunculardan özür diledi.
PUBG MOBILE 0.12.0 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER
Söz konusu güncellemeyle beraber bahar teması ve Zombie: Dark Darkest Night modu geliyor.
Zombie: Dark Darkest Night modu, Zombie: Survive Tilt Dawn moduna oldukça benzerlik gösteriyor. Bu modla beraber Erangel haritasında 30 dakika kalmanız gerekecek. Oyuncular zombi ordularıyla savaşmak için ekip kurulabilir ya da bu işi tek başına halledebilir. Yeni gelen modun en büyük farklılığı ise geceleri havanın zehirli olması. Aynı zamanda sohbet kısmında yenilikler yapılacak ve oyuncular arkadaşlarının maçlarını takip edebilecek.
Yeni güncelleme sonucunda Zombie: Survive Tilt Dawn modunda çeşitli yenilikler yapılarak RPG-7 ve Sıvı Azot Bombası silahları ekleniyor. Aynı zamanda zombiler alçak duvarlara ve çatılara tırmanabiliyor.
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