PUBG Mobile hayal kırıklığı yarattı! Öyle geride kaldı ki...
Dünyanın tartışmasız en çok ilgi gören oyunlarından biri olan PUBG, PC'lerde olduğu kadar artık oyun konsolları ve hatta telefonlardan da oynanabiliyor. Peki şirketin hangi platformdan daha çok para kazanabildiğini biliyor musunuz?
PlayerUnknown’ın Battlegrounds yani kısaca PUBG, 2018 yılı mali durumunu dünyayla paylaştı. 2018 yılında şirket toplamda 920 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Gerçekten de bir oyun için müthiş bir rakam. Diğer yandan asıl ilginç tablo oyunun gelirinin en çok hangi platformdan geldiğinde saklı aslında. Şirket, sadece PC üzerinden 790 milyon dolar gelir elde etti. Diğer bir deyişle konsolları da bir yana bırakırsak PUBG Mobile sadece 65 milyon dolarlık bir gelir yaratmış. Tabii PUBG Mobile'ın Tencent'e ait olduğunu ve gelirinin büyük kısmının da bu şirkete kaldığını vurgulamak lazım.
PUBG'nin en güçlü olduğu bölge Asya olarak açıklandı. Şirket, sadece gelirinin yüzde 53'ünü bu bölgeden sağlıyor. Asya'yı Kuzey Amerika, daha sonra da Avrupa izliyor.
PUBG, Asya bölgesinde Steam dışında da varlığını gösteriyor. Bu nedenle bu veriler, en azından Asya geneli için, çok doğru sonuçlar sunmuyor olabilir.
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