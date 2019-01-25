PUBG Lite yayında! Yavaş bilgisayarlarda bile oyun uçacak
PUBG oyuncularının en büyük dertlerinden biri yavaş bilgisayarda oyunu gerektiği gibi oynayamamaları. Ancak bugün yayınlanan PUBG Lite, işte tam bu noktada oyuncuların imdadına yetişiyor ve yavaş bilgisayarlarda yüksek performans sunan bir oyun vadediyor.
PUBG Lite yayınlandı. Bu sürüm sayesinde artık düşük seviye teknik özelliklere sahip olan bilgisayarlarda dahi PUBG deneyimini rahatça yaşama şansınız olacak. Ücretsiz olarak sunulan PUBG Lite, şimdilik test sürecinde olduğundan kısıtlı sayıda kullanıcının erişimine açılmış durumda. Ancak oyunda herhangi bir sorun olmadığı anlaşıldığında herkese bu oyun ulaştırılacak.
Intel Core i3 işlemcili ve Intel HD grafik işlemcisine sahip bir bilgisayarda dahi oldukça yüksek performans sunan PUBG Lite için 8 GB RAM ve 4 GB depolama alanı gerekiyor. Şimdi isterseniz oyunun minimum ve maksimum sistem gereksinimlerden bahsedelim:
Maksimum sistem gereksinimleri
İşlemci : Intel Core i5 2.8 GHz
Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870
RAM: 8 GB
Depolama Alanı: 4 GB
Minimum sistem gereksinimleri
İşlemci : Intel Core i3 2.4 GHz
Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000
RAM: 4 GB
Depolama Alanı: 4 GB
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