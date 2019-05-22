PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? Son gün!
Şu ana kadar yalnızca sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayar ve mobil platformlar aracılığıyla oyunseverlerin karşısına çıkan PUBG, düşük performanslı sistemler ile de piyasaya girmeye hazırlanıyor. PUBG Lite isimli oyun ile düşük performanslı bilgisayar sahiplerinin de oyunu oynayabilmesini amaçlıyor. Peki, bazı ülkeler için erişime açılan PUBG Lite Türkiye için ne zaman kullanılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
PUBG Lite, Türkiye versiyonu ile son günlerde birçok oyunseverin gündeminde yer almaya devam ediyor. Şu ana kadar sadece yüksek performanslı sistemlerde oynanabilen PUBG Lite, oyunun geliştiricileri tarafından normal bilgisayarlara da entegre edilecek. Peki, PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Uzun zamandır beklenen PUBG Lite 23 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Söz konusu sürümü deneyimleyebilmeniz için ise ön kayıt oluşturmanız gerekiyor. Ön kayıt programının halen açık olduğunu da belirtelim. PUBG Lite'ın resmi internet sitesine giderek hemen başvuru yapabilirsiniz.
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