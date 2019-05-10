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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

PUBG Lite Türkiye'de resmen açıldı! Ne farkı var?

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PUBG Lite Türkiye'de resmen açıldı! Ne farkı var?

PUBG Corp’un yeni, rekabetçi, hayatta kalma oyunu PUBG LITE, beta sürecine Türkiye’yi ekledi. Her modern masaüstü ve dizüstü PC’de oynanabilen oyunun, Türkiye ön kayıtları 9 Mayıs’ta başlıyor.

PUBG Corporation, PUBG LITE beta test sürecinin Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişleyeceğini duyurdu. 9 Mayıs itibarıyla PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un ücretsiz sürümü PUBG LITE, Türkiye’deki oyuncular için ücretsiz ön kayıda açıldı.

Türkiye’de milyonlarca oyuncuya sahip olan Battle Royale türündeki oyunda, bir adaya paraşütle atlayan 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Son hayatta kalanın kazandığı PUBG LITE, her modern PC ve dizüstü bilgisayarda oynanabilecek.

Oyunun sistem gereksinimleri aşağıdaki şekilde olacak: 

Minimum Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi
Windows 7/8/10 64 bit
Windows 7/8/10 64 bit

İşlemci
Intel Core i3 2,4 GHz
Intel Core i5 2,8 GHz

Bellek
4 GB
8 GB

Grafik işlemci
Intel HD Graphics 4000
NVIDIA GeForce GTX 6600
veya
AMD Radeon HD 7870

Depolama alanı
4 GB

DirectX sürümü
DirectX 11

 PUBG LITE için 9 Mayıs’ta başlayan ön kayıt https://lite.pubg.com/tr/ adresinden ücretsiz gerçekleştirilebilecek.

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