PUBG Lite sistem gereksinimleri açıklandı
PUBG Corp’un yeni, rekabetçi, hayatta kalma oyunu PUBG LITE, beta sürecine Türkiye’yi ekledi. Her modern masaüstü ve dizüstü PC’de oynanabilen oyunun, Türkiye ön kayıtları 9 Mayıs’ta başlıyor.
Türkiye’de milyonlarca oyuncuya sahip olan Battle Royale türündeki oyunda, bir adaya paraşütle atlayan 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Son hayatta kalanın kazandığı PUBG LITE, PC'de oynanabiliyor. Türkiye ön kayıtları 9 Mayıs’ta başlayan oyunu oynamak ise ücretsiz.
Minimum Sistem Gereksinimi
İşletim Sistemi
Windows 7/8/10 64 bit
Windows 7/8/10 64 bit
İşlemci
Intel Core i3 2,4 GHz
Intel Core i5 2,8 GHz
Bellek
4 GB
8 GB
Grafik işlemci
Intel HD Graphics 4000
NVIDIA GeForce GTX 6600
veya
AMD Radeon HD 7870
Depolama alanı
4 GB
DirectX sürümü
DirectX 11
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