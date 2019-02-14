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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.02.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

PUBG Lite PC Türkiye'ye ne zaman gelecek?

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PUBG Lite PC Türkiye'ye ne zaman gelecek?

PUBG Lite PC versiyonu Türkiye'de merakla beklenmeye devam ediliyor. Sistem gereksinimleri dolayısıyla düşük performanslı bilgisayarlarda oynanamayan PUBG, lite sürümü ile oynanabilirlik açısından yeni bir düzen getirmeyi hedefliyor. Peki, PUBG Lite PC sürümü Türkiye'de ne zaman oynanabilir hale gelecek? İşte, oyunseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler

Çok büyük işlemci ve ekran kartı gereksinimi dolayısıyla düşük performanslı bilgisayarlarda oynanamayan PUBG için lite sürümü test aşamasını tamamlıyor. Oyunun geliştiricisi Bluhole tarafından yapılan ilk açıklamalara göre PUBG Lite, Tayland'ın ardından 9 ülkede daha beta test sürümü ile erişime açıldı.

PUBG LİTE TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

24 Ocak tarihinde sadece Tayland'ta test sürümü ile oyunseverlerin beğenisine sunulan PUBG Lite, yoğun talep üzerine Endonezya, Malezya, Filipinler ve Singapur gibi bölgelere Bangladeş, Brunei, Kamboçya, Laos ve Myanmar ülkelerinde de beta test sürümü ile oynanabilecek.

Lite versiyonu tamamen ücretsiz olan oyun için küresel hesap üzerinden kullanıcı kaydı şartını arayan firma, geliştirilme süreci devam eden oyunun hazır olması halinde tüm dünyada erişime açılacağını duyurdu. Türkiye'nin ilerleyen günlerde bir sürpriz ile test bölgeleri içerisine eklenip eklenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

 

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