PUBG Lite PC Türkiye'ye ne zaman gelecek?
PUBG Lite PC versiyonu Türkiye'de merakla beklenmeye devam ediliyor. Sistem gereksinimleri dolayısıyla düşük performanslı bilgisayarlarda oynanamayan PUBG, lite sürümü ile oynanabilirlik açısından yeni bir düzen getirmeyi hedefliyor. Peki, PUBG Lite PC sürümü Türkiye'de ne zaman oynanabilir hale gelecek? İşte, oyunseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler
Çok büyük işlemci ve ekran kartı gereksinimi dolayısıyla düşük performanslı bilgisayarlarda oynanamayan PUBG için lite sürümü test aşamasını tamamlıyor. Oyunun geliştiricisi Bluhole tarafından yapılan ilk açıklamalara göre PUBG Lite, Tayland'ın ardından 9 ülkede daha beta test sürümü ile erişime açıldı.
PUBG LİTE TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
24 Ocak tarihinde sadece Tayland'ta test sürümü ile oyunseverlerin beğenisine sunulan PUBG Lite, yoğun talep üzerine Endonezya, Malezya, Filipinler ve Singapur gibi bölgelere Bangladeş, Brunei, Kamboçya, Laos ve Myanmar ülkelerinde de beta test sürümü ile oynanabilecek.
Lite versiyonu tamamen ücretsiz olan oyun için küresel hesap üzerinden kullanıcı kaydı şartını arayan firma, geliştirilme süreci devam eden oyunun hazır olması halinde tüm dünyada erişime açılacağını duyurdu. Türkiye'nin ilerleyen günlerde bir sürpriz ile test bölgeleri içerisine eklenip eklenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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