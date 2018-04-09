PUBG küplere bindi, bir bir dava açacak!
Geçtiğimiz ay bütün ülkelerdeki mobil platformlar için PUBG'nin mobil versiyonu yayınlanmıştı. Ancak PUBG yayınlanmadan önce platformda benzer oyunlar bulunuyordu. PUBG Corp. bu oyunlara dava açmaya hazırlanıyor.
PUBG Corp. tarafından yapılan açıklamaya göre mobil platformda bulunan PUBG benzeri oyunlara dava açılacak. Bu davaların sonucunda bu oyunlar kaldırılacak. Birçok kullanıcı ise bu oyunların kaldırılmasından taraf değil.
Çünkü kullanıcılar, Battle Royale oyun tarzının PUBG'ye ait olmadığını ve başka oyunlarında bu tarzı kullanabileceklerini söylüyorlar. Ancak bazı kişiler ise bu uygulamaların kaldırılmasını istiyorlar. Bu davaların özellikle grafiksel açıdan benzeyen oyunlara açılacağı tahmin ediliyor.
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