PUBG kaç GB?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG kaç GB?
GeriTeknoloji PUBG kaç GB?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
16.07.2018 - 06:54, Son Güncelleme:

PUBG kaç GB?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PUBG kaç GB?

Popüler oyun PUBG'ye gelen yeni harita Sanhok'tan sonra kafalara "PUBG kaç GB?" sorusu takıldı. Peki yeni gelen harita ile PUBG kaç GB oldu? İşte PUBG'nin önerilen donanım gereksinimleri ve kapladığı alan...

Güneydoğu Asya’dan esinlenilen 4x4 kilometrelik yeni Sanhok haritası ile dikkat çeken PUBG sonunda Sanhok'u oyunculara sundu. Sanhok, oyuncuların deneyerek geri bildirimde bulunduğu test sürecinden sonra, PC platformunda oyuncular ile buluştu. PUBG, Sanhok haritası için Güneydoğu Asya’nın kıyılarındaki farklı adalar, dev su yolları, gizli yeraltı mağaraları ile farklı yapı ve köylerden ilham alarak, oyuncuların savaşmalarını ve hayatta kalmalarını sağlamak için mekan çeşitliliği sunmayı hedefliyor. 

Boyutunun 12 GB olduğu belirtilen Sanhok’un tam sürümünün yanında, PC platformundaki PUBG oyuncuları ayrıca Event Pass: Sanhok ile oyun içi eşyalar kazanabilecek. Event Pass: Sanhok’a özel kıyafetlere ve silah kılıflarına erişebilmek için oyuncuların çeşitli görevleri tamamlamaları ve oyundaki belirli aşamaları geçmeleri gerekiyor. Bütün oyuncuların katılabildiği Event Pass: Sanhok görevleri, sadece PUBG oyununu oynayarak ödüller kazandırıyor.

PUBG Minimum Sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan (Güncellemeler ile beraber)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

PUBG kaç GB?

Ekranı kırık telefondan dosya kurtarma işlemi nasıl yapılır?

Ekranı kırık telefonun kilidini açma işlemi nasıl yapılır?

Facebook video indirme işlemi: İndirilmeyen video nasıl kaydedilir?