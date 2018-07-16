PUBG kaç GB?
Popüler oyun PUBG'ye gelen yeni harita Sanhok'tan sonra kafalara "PUBG kaç GB?" sorusu takıldı. Peki yeni gelen harita ile PUBG kaç GB oldu? İşte PUBG'nin önerilen donanım gereksinimleri ve kapladığı alan...
Güneydoğu Asya’dan esinlenilen 4x4 kilometrelik yeni Sanhok haritası ile dikkat çeken PUBG sonunda Sanhok'u oyunculara sundu. Sanhok, oyuncuların deneyerek geri bildirimde bulunduğu test sürecinden sonra, PC platformunda oyuncular ile buluştu. PUBG, Sanhok haritası için Güneydoğu Asya’nın kıyılarındaki farklı adalar, dev su yolları, gizli yeraltı mağaraları ile farklı yapı ve köylerden ilham alarak, oyuncuların savaşmalarını ve hayatta kalmalarını sağlamak için mekan çeşitliliği sunmayı hedefliyor.
Boyutunun 12 GB olduğu belirtilen Sanhok’un tam sürümünün yanında, PC platformundaki PUBG oyuncuları ayrıca Event Pass: Sanhok ile oyun içi eşyalar kazanabilecek. Event Pass: Sanhok’a özel kıyafetlere ve silah kılıflarına erişebilmek için oyuncuların çeşitli görevleri tamamlamaları ve oyundaki belirli aşamaları geçmeleri gerekiyor. Bütün oyuncuların katılabildiği Event Pass: Sanhok görevleri, sadece PUBG oyununu oynayarak ödüller kazandırıyor.
PUBG Minimum Sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
İşlemci: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan (Güncellemeler ile beraber)
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