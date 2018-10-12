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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
12.10.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

PUBG ilk ligi duyurdu: Ödül 1 milyon euro

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PUBG ilk ligi duyurdu: Ödül 1 milyon euro

PUBG Corporation ve StarLadder, Avrupa’daki ilk PlayerUnknown's Battlegrounds profesyonel ligini başlatarak e-spor dünyasındaki hacmini genişletecek. Profesyonel PUBG Avrupa Ligi (PUBG European League - PEL) ve Contenders League için yıllık birleşik ödül havuzu 1 milyon euro olacak.

Ocak 2019’da başlayacak olan PUBG Avrupa Ligi, global ölçekte rekabetçi bir sistemin parçası olacak ve PEL’nin en iyi takımları, sezon sonunda her bölgenin en iyi takımlarının karşı karşıya geleceği uluslararası bir etkinlikte yarışma şansını elde edecekler. Lig, 2019 sezonunda 3 aşamadan oluşacak.

Sezon boyunca PUBG Avrupa Ligi'ndeki 16 takımı, Avrupa ülkelerinin başkentlerinden birisinde özel tasarlanmış bir Battle Royale LAN Stüdyosunda karşı karşıya gelecekler. PUBG Corp., PUBG Avrupa Ligi’ne katılan takımların konaklama ve seyahat masraflarını karşılayacak ve ligin gelirinden pay vererek takımları desteklemeyi sürdürecek. PUBG Corp.’un destekleri hakkında daha fazla bilgi ise yakın zamanda açıklanacak.

PUBG ilk ligi duyurdu: Ödül 1 milyon euro

Turnuvanın finale giden ayağı ise ekimde başlayacak ve aralık ortasına kadar 32 takımlı LAN etkinliğinin kazananını belirleyecek.

Ligin başlangıcı, PUBG Corp.’un beş yıllık, sürdürülebilir, global e-spor altyapısı geliştirme çalışmalarının bir parçası olacak.

PUBG Corp. EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Nam, konu hakkında şöyle konuştu:

“Beş yıllık planımızın sonraki adımında, PUBG Avrupa Ligi, profesyonel takımların düzenli maçlarıyla tutarlılığa kavuşacak. PUBG hayranlarının ve oyuncularının heyecan içinde izleyeceği rekabetçi karşılaşmaların sayısını artıracak. Ligdeki çok sayıda maç,takımların sezon boyu yeteneklerini ve stratejilerini geliştirmesini sağlayarak, maçların görkemini artıracak.”

“Bu önemli projede StarLadder ile güçlerimizi birleştirmekten çok memnunuz. StarLadder, güvenilir, yenilikçi ve son derece motive bir iş ortağı. Bu ortaklıktan çok sayıda heyecan verici çalışma çıkmasını bekliyoruz.”

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