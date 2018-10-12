PUBG ilk ligi duyurdu: Ödül 1 milyon euro
PUBG Corporation ve StarLadder, Avrupa’daki ilk PlayerUnknown's Battlegrounds profesyonel ligini başlatarak e-spor dünyasındaki hacmini genişletecek. Profesyonel PUBG Avrupa Ligi (PUBG European League - PEL) ve Contenders League için yıllık birleşik ödül havuzu 1 milyon euro olacak.
Ocak 2019’da başlayacak olan PUBG Avrupa Ligi, global ölçekte rekabetçi bir sistemin parçası olacak ve PEL’nin en iyi takımları, sezon sonunda her bölgenin en iyi takımlarının karşı karşıya geleceği uluslararası bir etkinlikte yarışma şansını elde edecekler. Lig, 2019 sezonunda 3 aşamadan oluşacak.
Sezon boyunca PUBG Avrupa Ligi'ndeki 16 takımı, Avrupa ülkelerinin başkentlerinden birisinde özel tasarlanmış bir Battle Royale LAN Stüdyosunda karşı karşıya gelecekler. PUBG Corp., PUBG Avrupa Ligi’ne katılan takımların konaklama ve seyahat masraflarını karşılayacak ve ligin gelirinden pay vererek takımları desteklemeyi sürdürecek. PUBG Corp.’un destekleri hakkında daha fazla bilgi ise yakın zamanda açıklanacak.
Turnuvanın finale giden ayağı ise ekimde başlayacak ve aralık ortasına kadar 32 takımlı LAN etkinliğinin kazananını belirleyecek.
Ligin başlangıcı, PUBG Corp.’un beş yıllık, sürdürülebilir, global e-spor altyapısı geliştirme çalışmalarının bir parçası olacak.
PUBG Corp. EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Nam, konu hakkında şöyle konuştu:
“Beş yıllık planımızın sonraki adımında, PUBG Avrupa Ligi, profesyonel takımların düzenli maçlarıyla tutarlılığa kavuşacak. PUBG hayranlarının ve oyuncularının heyecan içinde izleyeceği rekabetçi karşılaşmaların sayısını artıracak. Ligdeki çok sayıda maç,takımların sezon boyu yeteneklerini ve stratejilerini geliştirmesini sağlayarak, maçların görkemini artıracak.”
“Bu önemli projede StarLadder ile güçlerimizi birleştirmekten çok memnunuz. StarLadder, güvenilir, yenilikçi ve son derece motive bir iş ortağı. Bu ortaklıktan çok sayıda heyecan verici çalışma çıkmasını bekliyoruz.”
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