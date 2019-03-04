PUBG için TSK'dan çok önemli uyarı: Sakın ama sakın...
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG, her geçen gün genişleyen kitlesiyle evlere girmeye devam ediyor. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), popüler oyunla ilgili göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündüğü önemli bir uyarı yaptı.
PUBG, her ne kadar bir 'oyun' olsa da, gerçek hayatta PUBG'yi farklı amaçlarla kullananlar da yok değil. Burada göz ardı edilen bir noktaya dikkat çeken TSK, askerlere önemli bir uyarıda bulundu. Terörist grupların istihbarat toplamak için PUBG dahil bazı oyunları kullandığına dikkat çeken uyarıda, oyunu oynarken bir gözlerinin daima açık olması istendi.
Bildiğiniz üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri‘nde er veya erbaşlar herhangi bir istihbarat sızıntısı olmaması adına akıllı telefon kullanmaları tamamen yasak. Bunun yerine Mehmetçik kışlada belirli saatlerde ve koşullarda, basit özelliklere sahip telefonları kullanabiliyor.
Telefonların içerisinde de sadece AskerCell hatlarına yer verilebiliyor. Söz konusu AskerCell hattına ise toplamda yedi adet numara kaydedilebiliyor.
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