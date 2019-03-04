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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.03.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

PUBG için TSK'dan çok önemli uyarı: Sakın ama sakın...

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PUBG için TSK'dan çok önemli uyarı: Sakın ama sakın...

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG, her geçen gün genişleyen kitlesiyle evlere girmeye devam ediyor. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), popüler oyunla ilgili göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündüğü önemli bir uyarı yaptı.

PUBG, her ne kadar bir 'oyun' olsa da, gerçek hayatta PUBG'yi farklı amaçlarla kullananlar da yok değil. Burada göz ardı edilen bir noktaya dikkat çeken TSK, askerlere önemli bir uyarıda bulundu. Terörist grupların istihbarat toplamak için PUBG dahil bazı oyunları kullandığına dikkat çeken uyarıda, oyunu oynarken bir gözlerinin daima açık olması istendi. 

Bildiğiniz üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri‘nde er veya erbaşlar herhangi bir istihbarat sızıntısı olmaması adına akıllı telefon kullanmaları tamamen yasak. Bunun yerine Mehmetçik kışlada belirli saatlerde ve koşullarda, basit özelliklere sahip telefonları kullanabiliyor.

Telefonların içerisinde de sadece AskerCell hatlarına yer verilebiliyor. Söz konusu AskerCell hattına ise toplamda yedi adet numara kaydedilebiliyor.

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