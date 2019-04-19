PUBG için en karanlık gece başlıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG için en karanlık gece başlıyor!
GeriTeknoloji PUBG için en karanlık gece başlıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.04.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

PUBG için en karanlık gece başlıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PUBG için en karanlık gece başlıyor!

Tencent Games ve PUBG Corporation,PUBG Mobile için 0.12.0 içerik güncellemesinin tam sürümünü yayımladı. Güncellemenin önemli bir parçası olarak, oyuncular En Karanlık Gece’ye girecek ve zombilerle savaşarak şafağa kadar hayatta kalmaya çalışacaklar. İzleyici modu, Survive Till Dawn oynanış güncellemeleri ve diğer yenilikler ücretsiz güncellemenin bir parçası olarak App Store ve Google Play’de yerini aldı.

Tamamıyla yeni bir oyun tipi olan En Karanlık Gece’de, oyuncuların zombi düşman dalgalarını bir gece boyunca savuşturarak hayatta kalmak için savaşmaları gerekiyor. Oyuncular üç sisli gecenin her birindeki zombi akınlarıyla karşılaşmak için haritaya paraşütle inmek yerine, haritadaki rastgele noktalara yerleştirilecek. Bu sefer, oyunda “Tavuk yemeği” kazanılmayacak ve oyuncular gerektiğinde birlik oluşturarak, birbirlerine yardımcı olabilecekler.

Tencent Games, PUBG Corporation ve Capcom, 2018’in sonunda birlikte çalışarak Resident Evil 2 içeriklerini PUBG MOBILE’a korkutucu Survive Till Dawn moduyla taşıdı. Oyunun 0.12.0 güncellemesi, bu modu yeni silahlar, zıplayan zombiler, zombi köpekler, oynanış düzeltmeleri ve daha fazlasını ekleyerek yenileniyor.

0.12.0 sürüm güncellemesinin tüm detayları şu şekilde:

En Karanlık Gece – Oyuncular tek tek ya da takımlar hâlinde bir gece boyu süren ölümden dönenlerin istilası ve zehirli gazlara, gündoğumunda bunların ortadan kalkmasına kadar dayanmaya çalışacak. Bu yeni mod, her oyuncu için pasif bir yeteneği de beraberinde getiriyor. Bu yetenekleri anlamak, bu uzun gecede hayatta kalmak için büyük önem taşıyacak.

Survive Till Dawn 2 –PUBG MOBILE x Resident Evil 2 hayatta kalma modu, dehşet verici hortlaklar ve daha önce görülmemiş balistik silahlarla, öncülünden daha kâbus bir oynanış ile yenilendi.

- Ses bombaları zombileri de etkileyecek
- Düşmanları dondurmak ve hareket hızlarını düşürmek için Sıvı Nitrojen El Bombaları eklendi
- Zıplayan zombiler ve zombi köpekler eklendi
- Bazı zombiler artık alçak duvarlara ve tavanlara çıkabilecek
- RPG-7 ve Jungle Style şarjörleri eklendi
- Alev makineleri artık daha fazla zarar verecek
- M134 tutuşu iyileştirildi
- Oyuncular kazanacakları ‘ek’lerle belirli özelliklere erişecek
- Zombiler, artık ateşli silahlarla vurulduktan sonra daha yavaş hareket edecek
- Default ve Classic ses paketlerine Survive Till Dawn hızlı sohbet mesajları eklendi
- Günlük görevler artık Survive Till Dawn içerisinde tamamlanabilecek

İzleyici Modu – Oyuncular arkadaşlarının, ekip ya da klan üyelerinin maçlarını canlı olarak izleyebilecekler.

Hedef Göstergesi Değişiklikleri – Kırmızı nokta, holografik, 2x dürbün ve 3x dürbünler farklı renklerde olabileceği gibi, kırmızı noktalı hedef göstergesinin de farklı biçimleri seçilebilecek.

Alanlar’a Popülarite eklendi –  Oyuncular artık birbirlerine desteklerini beğenerek, 400 sinerji ve üzerine sahip arkadaşlarla ortak olarak gösterebilecekler. Ortaklar, birbirlerinin Alanlarında görülebilecek.

Etkinlik modunun yerine EvoGround geldi – Survive Till Dawn artık bu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?