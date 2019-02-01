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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.02.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

PUBG için devasa güncelleme yayında! Neler değişiyor?

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PUBG için devasa güncelleme yayında! Neler değişiyor?

Dünyanın en çok tercih edilen oyunlarından biri olan PUBG için 9 GB boyutunda yepyeni bir güncelleme yayınlandı. 7 saatlik bakıma alınan oyunun bakım sonrasında gelen bu dev güncellemesi bakın oyunda neleri değiştiriyor?

PUBG için önemli bir güncelleme geldi. 9 GB'lık bir dosyayı indiren oyuncuların güncellemeyi yüklemesiyle birlikte pek çok değişiklik ve yenilikle karşılaşılacak. Vikendi ve Erangel haritalarında kullanabileceğiniz yeni bir silah olan Bizon (PP-19) SMG, 53 round kapasitesine sahip güçlü bir silah. Bu silahla birlikte susturucu ve dürbün gibi eklentilerden de faydalanabiliyorsunuz. 

Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik ise silah kullanımında oyuncuya destek olacak yardımcı görüş eklentisi... Oyuncular bu sayede hem daha kolay hedef alacak hem de daha kolay hedef olacak elbette! Silahlara eklenen ikincil bir optik araç ile görüşü değiştirecek bu eklenti Alt + Sağ Tıklama kombinasyonu ile kullanılabilecek. Yardımcı görüş özelliğinin kullanılabileceği silahlar ise şunlar: Beryl M762, AKM, AUG, M416, Mutant, QBZ, SCAR-L, G36C, SLR, Mini14, Mk14, QBU, SKS, AWM, M24, Kar98k, UMP, Vector, Bizon, M249 ve S12K.

Vikendi haritasına özel yapılan bir diğer yenilik de Ay Işığı ortamı olacak. Ay ışığı altında savaşlara hazır olun! Bu arada Ay ışığı ile birlikte kuzey ışıklarını da görebileceksiniz. 

Güncelleme, bir dizi teknik sorunu da ortadan kaldırırken, güncelleme için PUBG'nin özel videosu da yayınlandı.

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