PUBG için çok önemli güncelleme: Yeni silahlar, araçlar...

Tüm bu tasfiyeler ve yeni içerikler yaklaşmakta olan ikonik harita Erangel'in görsel yönünü ve oynanışını güncelleyecek olan ve yazın ilerleyen günlerinde sunulacak Erangel Görsel Güncellemesi'ne (Erangel Visual Update) ek olarak gelecek.





Yeni Silah: Deagle

Deagle, PUBG’deki tabancalar arasında en yüksek hasarı verebilen, müthiş bir namlu hızına sahip bir silahtır ve tüm haritalarda belirecektir.

• Deagle, 62 birim hasar verebilir ve bu tabancaya, hem kırmızı hem de hologram nişangahlı dürbünler, çeşitli şarjörler ve omuz üstünden nişan alırken kolaylık sağlayabilecek lazer işaretçisi takılabilir.

• Ortalamanın üstündeki tabanca hasarı ve namlu hızı, kontrol edilmesi daha zor bir geri tepmeyi de beraberinde getiriyor.

• Deagle, 0.45 ACP cephane kullanan, 7 mermilik standart şarjöre sahip ve tekli atış yapan bir tabancadır. (Uzatılmış şarjör ile 10 mermiye kadar artırılabilir)





Yeni Araç: BRDM-2

• BRDM-2, tüm haritalarda İşaret Fişeği kullanılarak sadece bir özel Yardım Paketi ile çağırılabilir ve zırhlı UAZ’nin yerini alır.

• Su üzerinde ya da karada, bu araç savaşı ve Battlegrounds’ın kendisini yönlendirmenizi sağlayacak ve seçeneklerinizi arttıracak.

Karakteristikleri

• BRDM-2’nin toplam canı 2500’dür ve UAZ’ninkinin iki katıdır; devasa ve kaya gibi sağlam olan dört tekerleği, asla hasar almaz.

• Atışa maruz kaldığında, el bombalarının yanı sıra kırmızı alan hasarlarını da engelleyebilen güçlü ve kurşun geçirmez bir araçtır.

• BRDM-2, su altında seyredebilen amfibik bir araçtır ancak kullanıcılar araç içindeyken ateş edemez.

• Bu araca dört oyuncu binebilir ve son derece dayanıklıdır, su üzerinde en hızlı 22km/h karada ise 102km/h gidebilir.