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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.06.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

PUBG için çok önemli güncelleme: Yeni silahlar, araçlar...

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PUBG daha rafine oyun mekaniği, yeni özellikler ve yeni bir araç ve silah ekleyen bir dizi büyük güncelleme yayınlamaya devam ediyor. Bu hafta, PC sunucularında ve konsollarda PUBG için iki büyük güncelleme yayımlandı. PC güncellemesi yeni Ledge Grab mekaniğini ile yeni araç BRDM-2'nin yanında birçok düzenleme getiriyor. Konsol güncellemesi ise otomatik donatma özelliğine ve yeni bir kontrol şemasına ek olarak, Silah Ustalığı ile daha fazla oynanış süreci seçeneği sunacak.

Tüm bu tasfiyeler ve yeni içerikler yaklaşmakta olan ikonik harita Erangel'in görsel yönünü ve oynanışını güncelleyecek olan ve yazın ilerleyen günlerinde sunulacak Erangel Görsel Güncellemesi'ne (Erangel Visual Update) ek olarak gelecek. 

PUBG için çok önemli güncelleme: Yeni silahlar, araçlar...

Yeni Silah: Deagle

Deagle, PUBG’deki tabancalar arasında en yüksek hasarı verebilen, müthiş bir namlu hızına sahip bir silahtır ve tüm haritalarda belirecektir.

• Deagle, 62 birim hasar verebilir ve bu tabancaya, hem kırmızı hem de hologram nişangahlı dürbünler, çeşitli şarjörler ve omuz üstünden nişan alırken kolaylık sağlayabilecek lazer işaretçisi takılabilir.

• Ortalamanın üstündeki tabanca hasarı ve namlu hızı, kontrol edilmesi daha zor bir geri tepmeyi de beraberinde getiriyor.

• Deagle, 0.45 ACP cephane kullanan, 7 mermilik standart şarjöre sahip ve tekli atış yapan bir tabancadır. (Uzatılmış şarjör ile 10 mermiye kadar artırılabilir)

PUBG için çok önemli güncelleme: Yeni silahlar, araçlar...

Yeni Araç: BRDM-2 

• BRDM-2, tüm haritalarda İşaret Fişeği kullanılarak sadece bir özel Yardım Paketi ile çağırılabilir ve zırhlı UAZ’nin yerini alır.

• Su üzerinde ya da karada, bu araç savaşı ve Battlegrounds’ın kendisini yönlendirmenizi sağlayacak ve seçeneklerinizi arttıracak.

Karakteristikleri

• BRDM-2’nin toplam canı 2500’dür ve UAZ’ninkinin iki katıdır; devasa ve kaya gibi sağlam olan dört tekerleği, asla hasar almaz.

• Atışa maruz kaldığında, el bombalarının yanı sıra kırmızı alan hasarlarını da engelleyebilen güçlü ve kurşun geçirmez bir araçtır.

• BRDM-2, su altında seyredebilen amfibik bir araçtır ancak kullanıcılar araç içindeyken ateş edemez.

• Bu araca dört oyuncu binebilir ve son derece dayanıklıdır, su üzerinde en hızlı 22km/h karada ise 102km/h gidebilir.

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