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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.07.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

PUBG için çok önemli güncelleme: İşte tüm yenilikler

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PUBG için çok önemli güncelleme: İşte tüm yenilikler

PUBG Corporation, Battlegrounds deneyimindeki bir sonraki adımı PUBG SEASON 4'te açığa çıkarttı. Her PUBG SEZONU ile oyunculara yeni içerik ve oyun özellikleriyle, tematik güncellemeler sağlanacak.

Şu anda PC Test sunucularında, 24 Temmuz'da PC Live sunucularında ve yaz mevsiminin sonunda konsollarda aktif olacak olan PUBG SEASON 4, başta Erangel Görsel Güncelleştirmesi'nin getirdiği yeni içerik ve özellikler olmak üzere birçok yenilik getirecek. Bu güncelleme, PUBG’nin ilk ve en ikonik haritasına çarpıcı bir görünüm kazandırıyor ve oyuncuların savaş alanlarını daha önce hiç olmadığı gibi keşfetmelerini sağlıyor. Klasik harita artık yeni bina stilleri, daha gerçekçi manzara ve arazi özellikleri ile harita içindeki bazı değiştirilmiş alanlara sahip.

Oyuncular ayrıca, AFTERMATH adlı en yeni Survivor Pass ile PUBG SEASON 4 deneyiminden daha fazla faydalanabilirler. Survivor Pass 4: AFTERMATH, mücadele arayan oyuncular için benzersiz bir görev ve ödüller (kıyafetler, karakter görünüm seçenekleri ve silah kaplamaları) sunuyor. Co-Op Missions adlı yeni bir özellik, oyuncuların grup halinde ilerlemesiyle bu görevleri daha rahat geçmelerine olanak sağlayacak. Son olarak, Premium Survivor Pass 4: AFTERMATH ürününü alan oyuncular UAZ için “Red Zoned” adlı ilk araç skin'ini alacaklar.

24 Temmuz’da, hayranlar hemen Erangel Görsel Güncellemesi’nin, yeni pikap ve araç radyosunun ve Survivor Pass 4: AFTERMATH’ın tadını çıkarmaya başlayabilir. Deneyim sezon boyunca gelişmeye devam edecek, bu şekilde oyuncular tutunma mekaniklerinde yapılan iyileştirmeler ve yeni bir Survival Mastery ilerleme sistemi gibi ek güncellemeleri alabilecek.

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